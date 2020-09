Referendum, il Sì sotto il 70 per cento. Ecco chi vince nelle Regioni

PESCARA. Il Sì verso la vittoria chiara, benché al di sotto delle aspettative con circa un terzo dei voti guadagnato dai No, al referendum confermativo. Risultato che comporterà la riduzione del numero dei parlamentari (da 600 deputati a 400 per la Camera; da 315 a 200 i senatori) con la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione. La legge, pur in vigore, tuttavia non è operativa e non lo sarà prima di 60 giorni, che equivalgono ai tempi tecnici per ridisegnare i collegi elettorali. Per il momento, il risultato parziale del voto al referendum si attesta sul 69,33% per il Sì; 30,67% i No, con 48.037 sezioni scrutinate su 61.622 in ambito nazionale.

Quanto ai risultati nelle elezioni regionali, secondo i dati fin qui delineati dagli exit poll e dalle proiezioni dei primi scrutini, la situazione vede il governatore uscente Zaia volare in Veneto mentre ben saldo al comando si presenta De Luca in Campania. Toti tiene la Liguria e ancora il centrodestra vedrebbe premiata la possibilità di affermarsi con Acquaroli, nelle Marche. Situazione più incerta, con il testa a testa in Puglia, tra Fitto e Emiliano, e in Toscana, dove si registra il lieve vantaggio di Giani (Pd) sulla leghista Ceccardi.

