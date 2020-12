Lassù, nel bianco, tra nubi di vapori /FOTOGALLERY

È scesa la neve sui nostri monti, catapultandoci in pieno inverno e a quote elevate sembra ci sia una “zona bianca”. Il sereno di questi giorni e una maggiore libertà di movimento ci ha spinto ad avvicinarci a quel manto candido e spesso a calpestarlo. Chi nel proprio comune ha altitudini maggiori di 1600 metri, può camminare al freddo e sentire l’inverno pungente del nostro Abruzzo interno. Occorre però molta prudenza, con la neve e il ghiaccio non si scherza.

Itinerari d'Abruzzo La partenza Il lago di Campotosto Il massiccio del Velino galleggia sul vapore La Majella tra le nubi si torna a casa Il lago di Campotosto al ritorno Sirente tra le nuvole La catena del Gran Sasso vestita di bianco Le più belle immagini di Giusi Pitari nella passeggiata invernale sul Monte Ienca

I panorami sono ampi e molto definiti, lo spettacolo è assicurato. Il bianco è un colore strano, perché è il miscuglio ponderato di tutti gli altri. Dunque il bianco è un colore. Ed è come il silenzio in mezzo a tanto rumore. E così è stato per me in mezzo alla neve, finalmente, a visitare il Monte Ienca (2208 metri, massiccio del Gran Sasso ovest). Tra il silenzio delle nubi di vapore che ondeggiavano tra cielo e terra e il cric-crac dei ramponi. Dal Belvedere del Monte San Franco, l'Abruzzo bello in 16 km e 800 metri di dislivello tutti con neve.

