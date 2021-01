Le montagne del nuovo anno /FOTOGALLERY

Le montagne del nuovo anno, portano il sapore delle nostre case e abitudini: chi è fortunato come me, infatti, le può raggiungere a piedi partendo dalla propria abitazione, senza creare assembramenti e senza spostarsi al di fuori dei confini imposti dai decreti anti-Covid. Abito accanto ad un tratto del Sentiero Italia, lo posso percorre per chilometri e ritrovarmi in una frazione della mia città (Collebrincioni), superata la quale, con un piccolo sforzo in salita sulla neve, si arriva su una delle più belle terrazze con vista Gran Sasso.

GUARDA LA FOTOGALLERY

Buon 2021 dalle meraviglie d'Abruzzo Un mare di nubi La Lenca, Pizzo Camarda e le Malecoste Pizzo Cefalone Monte San Franco La Lenca, Pizzo Camarda e le Malecoste, Monte San Franco e Pizzo Cefalone nelle foto di Giusi Pitari

L’ho trovato così, come vedete nelle foto: di un bianco che avevo dimenticato. Questo 2020 ci ha donato, in coda, la neve che non si vedeva da tanto tempo. Quella che in quota saranno metri e metri, che riformerà il ghiacciaio, che farà parte dei nostri panorami abruzzesi per tutto l’inverno. Buon 2021 alle montagne, alla neve, all’inverno e a tutti l’augurio di tornare presto a godere di tutta la bellezza della nostra regione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA