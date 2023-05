Brand journalism: il giornalismo per le aziende

CHIETI. Il brand journalism è quell’attività aziendale che sfrutta le tecniche del giornalismo per raccontare la marca e il business attraverso contenuti informativi. La strategia di comunicazione aziendale sarebbe stata ideata nel 2004 da Larry Light, allora Chief Marketing Officer di McDonald’s e di brand journalism si parla in un convegno organizzato a Chieti dall'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo nel corso del quale vengono illustrate le tecniche giornalistiche per raccontare l’azienda.

L’appuntamento è alle 14.30 nella sede universitaria del palazzetto dei Veneziani dove ad introdurre i lavori è il presidente dell’Ordine Stefano Pallotta, mentre a coordinarli è il docente di sociologia Andrea Lombardinilo. I relatori sono Roberto Zarriello, giornalista, docente e saggista, e il consigliere nazionale dell’Ordine Oscar Buonamano.