Finalmente Venditti e De Gregori, attesi in 4mila

CHIETI. Il calore del pubblico di Chieti per due fuoriclasse della musica italiana. Dopo il rinvio causa Covid della data del 22 luglio finalmente Antonello Venditti e Francesco De Gregori stasera, alle 21, si esibiscono all’anfiteatro “La Civitella” davanti al pubblico delle grandi occasioni: sono attesi in circa 4mila, una folla pronta a palpitare e scatenarsi dopo due anni di limitazioni forzate dovute alla pandemia da Covid e, appunto, la data d'esordio inzialmente prevista per questa estate.

“Il concerto è uno dei grandi eventi di quest’estate e uno dei più attesi in Abruzzo perché questi due mostri sacri della musica italiana sanno parlare a diverse generazioni e farle cantare – dicono il sindaco Diego Ferrara e il vicesindaco e assessore ai Grandi eventi Paolo De Cesare – Il concerto è sold out da settimane, sono attesi circa in 3.500, sia perché è un duetto fra due veri giganti, ma anche una sorta di ritorno a un progetto che Venditti e De Gregori iniziarono nel 1972 con l’album “Teoris Campus”, a cui però non fece seguito una tournée. Dopo 50 anni abbiamo modo di vivere a Chieti una tappa di un tour che sarà sicuramente da non perdere e che è un’occasione enorme per la città. Non è stato facile avere una data, fino a che i due artisti non hanno visto la Civitella che ha conquistato anche loro con la sua bellezza".

Stasera i due artisti si dividono lo spazio sul palco, alternandosi o cantando insieme, e attraversando i loro capolavori come “La Leva calcistica della classe ’68”, “La Storia”, ma anche “Peppino”, “Generale”, “Sara”, “Alice” e “Alta Marea”: una cascata di emozioni composta da quasi 30 canzoni. C'è anche un'unica grande band, sul palco insieme a loro, formata dall'unione dei rispettivi gruppi di lavoro.