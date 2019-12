Bandabardò in concerto questa sera al Palaeventi

GIULIANOVA. Questa sera alle 22, nel Palaeventi di Giulianova, è in programma un concerto dellla Bandabardò. L'evento patrocinato dall'amministrazione comunale è organizzato dall'associazione Diversa...mente. «Con oltre 1500 concerti e 26 anni di attività; si legge nelle note di presentazione del concerto di questa sera, «la Bandabardò è diventata un'istituzione nel panorama musicale nazionale. I loro concerti sono feste straripanti d'affetto: il pubblico partecipa numerosissimo, cantando infaticabile ogni canzone, duettando continuamente con gli artisti sul palco, senza perdersi un solo verso, in uno scambio d'intesa che non smette mai di sorprendere la banda stessa».

«La band toscana», proseguono le note, «nel corso della sua più che ventennale storia ha collaborato con artisti come Daniele Silvestri, Max Gazzè, Paola Turci, I Modena City Ramblers, Cisco, con lunghe turnèe anche all'estero: in Francia, Spagna, Germania, Polonia, Chapas e Canada».

La band è capitanata dalla voce storica di Enrico Greppi “Erriquez”, con Finaz alla chitarra, DonBachi al basso, Orla alla tastiera, Nuto alla batteria, Ramon alle percussioni e alla tromba, e Cantax fonico.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita sul circuito Ciaotickets e Ticketone. Gli organizzatori del concerto invitano «tutti coloro che vorranno assistere al concerto, di mettersi in viaggio con largo anticipo per evitare le possibili code che potrebbero crearsi sull'autostrada A14 a causa del sequestro dei viadotti e del relativo restringimento della carreggiata».

©RIPRODUZIONE RISERVATA.