Concerti: stasera Nava a Pineto e Mietta a Bellante, domani Nannini a Cortino

PINETO. Dopo i primi due appuntamenti con Andrea Scanzi e i Terzacorsia e con il maestro Vince Tempera e l’artista pinetese Sylvia Pagni, il cartellone degli eventi estivi “A Pineto il Parco è uno spettacolo” prosegue con Mariella Nava, che stasera alle ore 21,15 si esibisce con la Melos Orchestra Spettacolo con “Note di donna”, diretta dal maestro Francesco Finizio. Nel concerto l’esordio di Mariella Nava, i suoi successi passando da Sanremo e quelli scritti per nomi come Morandi, Zero, Bocelli, Mango, Dalla e tanti altri. Ingresso libero.

Stasera a Bellante, si chiude la fortunata edizione 2021 di “Itinerari Sonori – Jazz a Bellante”. Alle 21.30, nella Pineta di Bellante Paese, concerto con Mietta e Paolo Di Sabatino in trio con Marco Siniscalco al contrabbasso e Glauco Di Sabatino alle percussioni.

Domani (domenica 25 luglio), invece, sulla Piana di Elce del comune teramano di Cortino, uno degli eventi più attesi del Festival Abruzzo da Vivo: il concerto di Gianna Nannini. Un'occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati della cantante toscana in una nuova espressione artistica. Si tratta di uno degli eventi più attesi del Festival Abruzzo dal Vivo, l'iniziativa finanziata dalla Direzione generale dello Spettacolo del Ministero della cultura, voluta dalla Regione realizzata grazie alla rete dei 23 Comuni del cratere.

Domani, tornano anche i suggestivi Concerti all’Alba sulla terrazza di Torre del Cerrano a Pineto e la novità di un concerto sul lungomare di Scerne. Sei gli appuntamenti, ad aprire la rassegna domani nella terrazza di Torre Cerrano c'è il Mediterranean Sound, musiche e atmosfere mediterranee con Alessandro Cavallucci (chitarra e voce), Massimo Di Rocco (percussioni) e Alex Di Rocco (sassofoni). Posti limitati: info 085.9491745.