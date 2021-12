“SciAbruzzo”, martedì in regalo con il Centro 

OVINDOLI. Torna in edicola “SciAbruzzo 2021-2022”, l’inserto speciale del Centro con curiosità, informazioni e consigli utili per vivere al meglio la stagione invernale sulle montagne abruzzesi.

Il magazine è in omaggio con il giornale martedì 21 dicembre. E' una guida per gli amanti della montagna in ogni suo aspetto, con consigli su dove trascorrere le vacanze o passare un giorno sulla neve, su quanto si spende e sulle caratteristiche tecniche e turistiche delle stazioni sciistiche. Contiene anche suggerimenti riguardanti le regole da seguire alla luce della nuova normativa anti Covid, con 64 pagine di informazioni, articoli dedicati ai talenti dello sci abruzzese e alle caratteristiche delle diverse località sciistiche della regione, interviste a mostri sacri degli sport invernali, come Gustav Thoeni, considerato uno dei più grandi campioni di tutti i tempi di sci alpinocon 4 vittorie in Coppa del mondo dal 1971 al 1975.

L'inserto è stato presentato al Palamagnola di Ovindoli alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Daniele D’Amario; del sindaco di Ovindoli, Angelo Ciminelli, presidente Fisi Cab (Federazione italiana sport invernali); del sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, presidente del Collegio Maestri di sci abruzzesi; dei direttori delle Scuole sci e dei maestri dei comuni montani abruzzesi.

Nel corso dell’incontro con gli esperti abruzzesi del settore, coordinato dal giornalista del Centro Domenico Ranieri, l'assessore D’Amario ha illustrato le grandi sfide che l’Abruzzo ha davanti per i prossimi anni. «La montagna», ha sottolineato D’Amario, «deve diventare sempre più un’attività economica importante e creare nuovi posti di lavoro. L’Abruzzo è già un modello di sostenibilità importante e si andrà ancora in questa direzione, ma ciò causerà perdita di lavoro in altri settori. Per questo motivo il turismo avrà nei prossimi anni il delicato compito di sopperire a queste conseguenze negative per l’occupazione». L’assessore ha poi annunciato una importante campagna promozionale non solo per l’Abruzzo della costa, ma anche per la montagna, comunicando l’avvio entro la fine dell'anno di un bando per 10 milioni euro finalizzato a ristorare le attività che si trovano nei comprensori sciistici. Sul fronte della sicurezza sulle piste erano presenti i carabinieri che, con la polizia, vigilano sul flusso di sciatori e sul comportamento da tenere con gli sci ai piedi. A fare gli onori di casa Giancarlo Bartolotti, patron degli impianti di Monte Magnola, arrivato in Abruzzo nel '69, quando le piste erano brulla montagna. Ha ricordato le potenzialità inesplorate dell'Abruzzo montano, chiamato a fare «la voce grossa nel Pil della regione», ricordando la necessità di far conoscere di più questa terra all'estero.