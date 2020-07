Stelle della musica e del teatro al Festival di Tagliacozzo 

Stefano Bollani, Vinicio Capossela, Nina Zilli, Massimo Ranieri, Sergio Cammariere, Amii Stewart, Alessandro Quarta, Arisa, Danilo Rea, Ettore Pellegrino, Laura Morante e Alessio Boni: sono alcuni dei nomi della 36esima edizione del Festival internazionale di Mezza Estate – Tagliacozzo Festival, in programma dal 2 al 23 agosto, presentato, ieri, alla Camera dei deputati a Roma e, poi, davanti al Teatro Talia di Tagliacozzo.

Il Festival è stato inserito nel calendario nazionale “Estate all’Italiana Festival” in collaborazione con il ministero degli Esteri, una rassegna nazionale che prevede la trasmissione in streaming di alcuni spettacoli provenienti dai maggiori festivalitaliani.

«Un successo unico. Proseguendo nel progetto già avviato lo scorso anno», dice Jacopo Sipari di Pescasseroli, direttore artistico della rassegna per il quarto anno consecutivo, «obiettivo primario del Festival resta quello di sviluppare numerose collaborazioni con alcuni tra i più importanti teatri e fondazioni musicali europee, con i quali il Festival ha già realizzato alcuni importanti protocolli di forte cooperazione. Abbiamo lavorato molto per vedere anche il nostro Festival inserito tra le grandi rassegne italiane, soprattutto in un anno difficile come questo, in cui nulla era ed è scontato. Abbiamo cercato di lavorare al meglio per offrire un prodotto artistico di assoluto livello, attraverso l’inserimento di artisti di grande prestigio. Tutto questo perché Tagliacozzo, e con esso l’Abruzzo intero, appaiano sempre con maggior forza nell’universo culturale europeo».



Inaugurazione, il 2 agosto alle 21.15 in Piazza Obelisco, con Nina Zilli in un concerto i cui proventi saranno devoluti alla Croce rossa. Il 22 agosto, nel Chiostro di San Francesco, in pre-chiusura della rassegna, ci sarà Massimo Ranieri con il suo recital musicale “Oggi è un altro giorno”. Due sono le opere liriche in programma: il 18 agosto, il capolavoro di Giacomo Puccini, “Gianni Schicchi” sempre nel Chiostro di San Francesco per la regia di Giandomenico Vaccari e in collaborazione con l’Accademia di alto perfezionamento vocale di Donata d’Annunzio Lombardi; e, il 15 agosto, “La serva padrona” di Pergolesi per la rassegna “Tagliacozzo Notturna” per la regia di Antoniu Zamfir.

Il teatro, curato da Federico Fiorenza, occupa uno spazio importantissimo della programmazione con quattro spettacoli: si comincia con l’itinerante “Le notti dell’abiura” (8 agosto) dedicato a Shakespeare, per proseguire con “Melania Giglio, notte di note per Mimì”, nel 25° anniversario della morte di Mia Martini (12 agosto); e poi Laura Morante con “Brividi morali” (19 agosto), Alessio Boni e Marcello Prayer con “Canto degli esclusi - Concertato a due per Alda Merini” (23 agosto).



C’è grande attesa anche per il concerto – evento “The voice & the violin” di Amii Stewart & Alessandro Quarta con l’Orchestra sinfonica abruzzese diretta da Jacopo Sipari (13 agosto) e per i due concerti - anniversario dedicati a Federico Fellini – Nino Rota (5 agosto) e a Alberto Sordi, Vittorio Gassman ed Ennio Morricone (20 agosto) e per il concerto “Paganini in swing” di Roberto Molinelli con la partecipazione di Ettore Pellegrino.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla musica leggera e al jazz con Arisa (11 agosto), con il concerto “Cantautrici” con Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rosanna Casale (9 agosto), Danilo Rea con il suo “Omaggio a Mina” (17 agosto) e Sergio Cammariere con Karima (21 agosto). Il 14 agosto, il concerto di Stefano Bollani con “Piano variations on Jesus Christ Superstar”, e il 6 agosto il “Pandemonium” di Vinicio Capossela, trasmesso in streaming da Italiafestival.Tv.

Numerosi, inoltre, sono i concerti sinfonici e da camera con musiche di Mozart, Beethoven, Wagner, Paganini, Brahms, Bach e Vivaldi, con direttori d’orchestra come Tchobanov, Di Mauro, Frey, Montebello e Casero. Da segnalare, inoltre, gli ormai tradizionali Concerti nella Faggeta di Marsia (9 e 16 agosto): il Concerto al tramonto (7 agosto), il Concerto all’alba (18 agosto) al Santuario della Madonna dell’Oriente con le musiche di Rossini e Tchaikovsky. Il 3 agosto, è in programma la presentazione del documentario “Storie di città spettacolo” per i 40 anni del Festival di Benevento. Il cartellone, infine, è completato da mostre, presentazioni di libri e altri appuntamenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA