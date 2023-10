Un fiume di droga a Pescara. Ecco la prima puntata di “31 minuti”

PESCARA. Lo sanno i residenti che ogni giorno, a tutte le ore, assistono alla vendita di droga in strada: un cenno e l’affare è fatto. E poi gli stessi residenti assistono anche alla processione dei tossicodipendenti in cerca di un luogo nascosto per consumare quell’eroina appena comprata. Nascosto ma non troppo perché dalle finestre dei palazzi si vede il film del degrado, compreso il fermo immagine della siringa che buca la vena.

Lo sanno anche gli uomini e le donne delle forze dell’ordine che battono ogni metro di Rancitelli nel tentativo (impossibile) di fermare il commercio della droga, un traffico che resiste alla crisi economica, anzi gli affari sono in aumento costante. E lo sanno anche i politici accomodati in Parlamento: Rancitelli è il centro dello spaccio d’Abruzzo, una piazza che movimenta «consistenti quantitativi di droga» in accordo con la mafia e i boss albanesi, tutti affamati di soldi. Non soltanto eroina, a Rancitelli si vende di tutto.

Si intitola “Un fiume di droga”, la prima puntata di “31 minuti”, settimanale di approfondimento giornalistico in onda questa sera alle ore 22.30 su Rete8 in collaborazione con il Centro. L'inchiesta è del giornalista Pietro Lambertini, la regia di Antonio D’Ottavio con la collaborazione tecnica di Alberto Capo.