Via a Sanremo, sul palco subito la "reunion" di Paola e Chiara, dall'Abruzzo con... "Furore"

SANREMO. Paola e Chiara Iezzi sono di nuovo insieme e lanciano la sfida a Sanremo 25 anni dopo “Amici come prima”, il brano con cui vinsero il Festival nel 1997. Sul palco dell’Ariston, stasera avviene l’attesa “reunion” delle due sorelle originarie di Chieti, città del padre Guido, dopo la separazione artistica del 2013.

Che ci fosse qualcosa di nuovo nell’aria si era percepito nel luglio scorso quando, a sorpresa, Paola e Chiara sono salite sul palco insieme, durante una tappa del tour di Max Pezzali e Jovanotti, allo stadio San Siro. Ma ancor prima c’era stata la svolta: "Una sera di giugno avevo un dj set in centro a Milano e avevo chiesto a Chiara se volesse passare - ha raccontato Paola a Vanity Fair - È venuta, c’erano i fan e ho messo su due pezzi nostri. Da lì è partita una pressione della nostra fanbase per la reunion, è stato un plebiscito".

A dicembre, l'annuncio ufficiale di Amadeus: il ritorno al Festival di Sanremo con il brano "Furore". Già registrato in studio e pronto all'uscita il loro nuovo album, che prende il titolo dal brano in gara. E poi via al mini-tour con il “Paola & Chiara per sempre”: due speciali appuntamenti in programma il 27 aprile all’Atlantico di Roma e il 13 maggio al Fabrique di Milano. Intanto i tanti fan corregionali del duo sono già pronti a tifare e sostenerle sul palco dell’Ariston. Dall’Abruzzo con… Furore