Anniversario terremoto, è la notte della memoria / PROGRAMMA E DIRETTA VIDEO

L'AQUILA. Alla vigilia del 13/o anniversario del sisma che nel 2009 ha devastato il territorio del Comune dell'Aquila e di altri 56 comuni limitrofi, causando la perdita di 309 vite, torna, in programma questa sera lungo un percorso di 1.750 metri, la fiaccolata commemorativa a cura del Comitato dei Familiari e del Comune: l'iniziativa era stata sospesa per due anni a causa della pandemia.

Il ritrovo è fissato alle 21 nell'area antistante il tribunale, in via XX Settembre. Dopo la sosta davanti all'ex Casa dello Studente, l'arrivo è previsto al Parco della Memoria, in piazzale Paoli, dove viene data lettura dei nomi delle vittime e acceso da uno degli atleti della Nazionale ciclisti Ucraina, ospite in città a seguito dello scoppio della guerra, con un vigile del fuoco, il «braciere della memoria». Durante la fiaccolata c'è l'obbligo della mascherina al fine di prevenire la diffusione dei contagi da Covid -19.

Alle 24, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, in piazza Duomo, si celebra la Santa Messa in Suffragio delle vittime del sisma, officiata dall'arcivescovo metropolita della Città dell'Aquila e presidente della Ceam (Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana), cardinale Giuseppe Petrocchi, cui segue una veglia di preghiera a cura dell'Arcidiocesi.

In piazza Duomo viene allestito un maxischermo per consentire ai cittadini di assistere alla fiaccolata e alla celebrazione della Santa Messa, e azionato, per il terzo anno consecutivo, il dispositivo che emette un fascio di luce verso il cielo. Le immagini sono trasmesse in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune. Alle 3,32 vengono effettuati 309 rintocchi, uno per ognuna delle vittime.

Il Comune dell'Aquila e il Comitato Familiari delle Vittime hanno lanciato un appello ad Anci nazionale e ad Anci Abruzzo affinché i sindaci e gli italiani, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, accendano nei loro comuni e alle loro finestre, una luce di speranza, una candela o il cellulare, partecipando così idealmente all'anniversario e ricordando anche le vittime del Covid e di tutte le guerre.

