Apre nel Fucino il più grande centro lavorazione finocchi

SAN BENEDETTO DEI MARSI. "E' lo stabilimento più grande d'Europa per la trasformazione e la lavorazione dei finocchi; è grande 6000 metri quadri, ha una capacità di lavorazione di circa 150 tonnellate al giorno, tutto di ultima generazione, costruito con la legge 4.0, un investimento di 8 milioni di euro".

Il nuovo stabilimento è situato nei pressi di San Benedetto dei Marsi e verrà inaugurato il 6 aprile alla presenza del ministro delle politiche agricole Francesco Lollobrigida e del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Luigi d'Apice presidente dell'Opoa Marsia e socio fondatore, insieme a suo fratello Nicola della società agricola "Lago d'oro", spiega che "la nostra azienda ha circa 1000 ettari di terreno coltivabile diviso in cinque regioni: Puglia, Basilicata, Molise, Calabria e Abruzzo. Ma per lo più la nostra produzione ha Made in Abruzzo, attualmente abbiamo circa 130 dipendenti assunti, con il nuovo stabilimento arriveremo a 180".

Il nuovo stabilimento permetterà di aumentare la capacità di lavorazione fino a 150 tonnellate al giorno, migliorando la sicurezza e la qualità dell'ambiente di lavoro ai dipendenti, ma anche preservare al meglio il principio di freschezza degli ortaggi".