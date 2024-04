Con L'Aquila tutta l'Italia non dimentica, nella notte più triste ciascuno accenda una luce

L'AQUILA. Un'ordinanza con la quale è stato proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di sabato 6 aprile, 15/mo anniversario del sisma del 2009 "in segno di rispetto e di perenne partecipazione al dolore delle tante famiglie colpite nei loro sentimenti con la perdita dei propri congiunti, anche al fine di promuovere iniziative di riflessione e di partecipazione collettiva".

In particolare, si dispone l'esposizione a mezz'asta e listate a lutto delle bandiere sugli edifici pubblici delle pubbliche amministrazioni presenti nel territorio comunale, il divieto, fatte salve le iniziative ricomprese all'interno del programma delle commemorazioni, delle attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della ricorrenza o con il decoro urbano.

Tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali e produttive, nonché le altre pubbliche amministrazioni sono invitate a prendere parte alle iniziative promosse in commemorazione del sisma.

Attraverso i canali ANCI, affinché il messaggio possa essere esteso a tutti i sindaci italiani, l'invito del sindaco Biondi a diffondere l’iniziativa di illuminare le finestre e i balconi, con una candela o con la luce di un cellulare e di indossare la fascia da primo cittadino. La foto o un breve video, possono essere postati sui canali social con i seguenti # e tag: #laquila2009 #accendilatualuc e @comunedellaquila

Sui canali social torna la campagna 'Accendi la tua luce', con cui si invita a esprimere in forme decise autonomamente la partecipazione al ricordo delle vittime, anche illuminando, nella notte fra il 5 e il 6 aprile, i balconi o le finestre degli edifici.

A tal proposito, è stato ricordato che il Fiore della Memoria, la spilla raffigurante il fiore di zafferano, da indossare nei giorni delle commemorazioni, è disponibile gratuitamente nelle tabaccherie aderenti al circuito Fit ed è stata distribuita negli istituti scolastici di ogni ordine e grado cittadini.

Gli esercizi commerciali, le imprese, le attività artigianali e le altre organizzazioni pubbliche e private, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, sono invitate, infine, a sospendere l'attività lavorativa la mattina del 6 aprile fino alle ore 11.

Sempre nell'ottica del ricordo ma non solo celebrativo, il test match allo stadio Fattori tra Italia e Inghilterra Under 19, in programma allo stadio Tommaso Fattori domani 6 aprile. La partita, inserita nel calendario ufficiale dei test match 2023/24, così come tra le iniziative del 6 aprile, è stata illustrata a palazzo Margherita, sede del Comune dell'Aquila, alla presenza del vice presidente vicario della Federazione Italiana Rugby, Giorgio Morelli, del presidente del Comitato Fir Abruzzo, Marco Molina, e del presidente della società sportiva Rugby L'Aquila, Mauro Scopano, oltre che dal primo cittadino.

Gli organizzatori già prevedono il tutto esaurito allo stadio, con una partecipazione stimata di oltre 3mila spettatori.

La chiesa di S. Maria del Suffragio in piazza Duomo che custodisce la Cappella della Memoria, dedicata ai defunti nel terremoto del 6 aprile 2009, resta aperta dalle ore 8 di oggi fino alle ore 21 della sera del 6 aprile 2024 per consentire la preghiera continua e silenziosa dei fedeli aquilani davanti alle lapidi incise con i nomi delle 309 vittime e all’album della memoria che racchiude i volti sorridenti di ciascuna di loro.

La preghiera comunitaria di suffragio ha inizio alle Anime Sante, presumibilmente intorno alla mezzanotte ma comunque dopo la conclusione della Fiaccolata di ricordo delle vittime che, nella tarda serata di stasera percorrendo tutta via XX Settembre, si conclude al Parco della Memoria in piazzale Paoli.

Durante la Preghiera eucaristica della S. Messa, presieduta dall’arcivescovo metropolita cardinale Giuseppe Petrocchi, presidente della Conferenza episcopale abruzzese e molisana e concelebrata dai sacerdoti e religiosi che svolgono servizio nella città dell’Aquila, viene data lettura dei 309 nomi. La liturgia è animata dalla Corale L’Aquila in Canto diretta dal M° Vittorio Lucchese.

Al termine della S. Messa la preghiera prosegue silenziosamente fino alle ore 3,32 quando inizia il rintocco dei 309 colpi della campana del Suffragio.

Nella mattinata del 6 aprile alle ore 7,30 ha inizio il collegamento in diretta nazionale con l’emittente Radio Maria per la recita del S. Rosario e la celebrazione della S. Messa, con le lodi mattutine, presieduta dal Can. Daniele Pinton, Rettore della Chiesa del Suffragio e animata dal Coro delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore “Maria Ferrari” edai confratelli e consorelle della Congregazione Salus Populi Aquilani.

Successivamente alle ore 11 l’arcivescovo coadiutore, Mons. Antonio D’Angelo, presiede la celebrazione in suffragio delle 31 vittime, tra bambini e ragazzi, deceduti la notte del terremoto.