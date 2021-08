Domani gratis l'Inserto speciale del Centro sulla Perdonanza

In occasione della Perdonanza celestiniana, il Centro lunedì 23 agosto regala un inserto di 8 pagine. Un appuntamento tradizionale quello del Centro con la Perdonanza con uno Speciale che affronta un viaggio nel passato fino ad oggi sulla tracce della manifestazione religiosa che si conclude con il Giubileo. Nella 8 pagine tutti gli appuntamenti dell'edizione 2021 della perdonanza, con i protagonisti, testimonanze e aneddoti.

Sempre in occasione della Perdonanza inoltre il Museo nazionale d’Abruzzo (Munda) ha disposto le aperture straordinarie. Ecco le date: domani (23 agosto) dalle 14 alle 18; sabato 28 dalle 8,30 alle 23; lunedì 30 dalle 14 alle 18. Per chi fosse interessato, è possibile prenotare, entro le 17,30, una visita guidata alle 99 Cannelle e al Munda all’Infopoint del Comune dell’Aquila (telefono 0862.1910737) o 3341678107 (guide). Da domani a domenica 12 settembre, inoltre, nell’ambito del progetto Restart, “Valorizzazione del complesso monumentale di San Bernardino all’Aquila e dei tesori d’arte sacra e contemporanea”, nella basilica di San Bernardino da Siena, con apertura dalle 8 alle 19, ha luogo l’esposizione dei simboli della processione del Venerdì Santo aquilano, dal titolo “Riflessi contemporanei di arte sacra aquilana”. Si tratta della prima mostra temporanea dei simboli della processione del Venerdì Santo aquilana, realizzata dalla ripresa della processione, che risale agli anni Cinquanta. Un gruppo di studenti dell’Accademia di Belle arti dell’Aquila è disponibile ad accompagnare i visitatori.

In contemporanea, in partnership con la Casa d’aste Gliubich, sempre da domani al 12 settembre (ore 10-13 e 15.30-23), a Palazzo Cipolloni-Cannella, c'è la mostra dal titolo ‘L’Aquila svelata”: è possibile ammirare uno dei simulacri della processione del Venerdì Santo, ma anche i “tesori” della processione.

Infine, da domani 23 al 30 agosto, nella sede del Muspac-Museo sperimentale d’arte contemporanea in piazza d’Arti, dalle 18 alle 20 sarà possibile visitare la mostra “I Celestini”, dedicata alla figura di Celestino V.