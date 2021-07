Il treno Orient Express alla scoperta della Transiberiana d'Italia

Domenica 11 luglio l'Orient Express, il mitico treno degli anni '20, va alla scoperta della Transiberiana d'Italia. Le vetture partono da Roma alla volta di Sulmona e Roccaraso, percorrendo la Ferrovia dei Parchi. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra Arsenale S.p.A. e Trenitalia. Il treno, composto da tre carrozze ristorante e tre carrozze pullman di cui un saloon bar, parte dalla stazione Roma Termini alle ore 7.45 dal binario 22 con in testa la locomotiva E656.023 della Fondazione FS. Il convoglio tocca le stazioni di Guidonia-Montecelio Sant'Angelo (ore 8.18) e Tagliacozzo (ore 9.25) arrivando a Sulmona alle ore 10.45. Poi prosegue verso Roccaraso per un viaggio promozionale dedicato, in una inedita doppia trazione, con arrivo previsto alle ore 13.10.

L'Orient Express riparte alla volta di Roma Termini alle ore 16.08 da Roccaraso per giungere a destinazione alle ore 21.00, sostando nelle stazioni di Collarmele (ore 18.29) e Roviano (ore 19.37).

Non è un viaggio aperto al pubblico, turisti e appassionati possono fotografare il transito e la sosta nelle varie stazioni di uno dei treni più famosi ed eleganti al mondo per la prima volta nella storia in Abruzzo.