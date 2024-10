L'AQUILA. Ancora cuccioli di cane abbandonati a L'Aquila e il problema randagismo cresce in città. Il Coordinamento Associazioni Volontari Abruzzesi Animali e Ambiente - L'Aquila Abruzzo lancia un appello dopo il ritrovamento di altri sei cagnolini abbandonati in un sacchetto, lungo la strada tra Collebrincioni e Aragno.

E' stato il personale del Servizio Veterinairo della Asl a trovarli nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre.

Il Coordinamento in una nota evidenzia che "L'episodio rappresenta un drammatico segnale della persistente emergenza legata al randagismo nella nostra regione. I cuccioli, trovati in stato di ipotermia e affamati, sono stati soccorsi dai veterinari della ASL e trasferiti nel canile sanitario, dove hanno ricevuto le prime cure, i volontari adesso sono alla ricerca di una balia. Il ritrovamento dei cuccioli è l'ennesima dimostrazione dell'assenza di azioni concrete da parte dell'amministrazione comunale per contrastare il fenomeno dell'abbandono e del randagismo".

Il Coordinamento Regionale per la tutela degli Animali e dei Volontari, esprime indignazione per "la mancata applicazione delle misure di prevenzione previste dalla normativa, misure che avrebbero potuto evitare questa ennesima tragedia e tutte le successive".

Nella nota si legge inoltre: "È particolarmente grave constatare che, nonostante le ripetute segnalazioni e le iniziative promosse dalle associazioni locali, la situazione continui a peggiorare. La campagna di sterilizzazione dei cani privati, ad esempio, che potrebbe ridurre in modo significativo il numero di cucciolate indesiderate e abbandoni, è ancora ferma presso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'Ufficio Ambiente. Questo stallo burocratico vanifica gli sforzi delle associazioni che si impegnano sul territorio per educare i cittadini alla responsabilità e per promuovere una cultura del rispetto verso gli animali".