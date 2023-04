"Abbazia di S. Clemente aperta il 25 aprile e tanti visitatori"

SAN CLEMENTE A CASAURIA. La Direzione Regionale Musei Abruzzo in una nota replica a quanto pubblicato ieri in merito alla supposta chiusura dell’Abbazia di San Clemente a Castiglione a Casauria il 25 aprile. "L’Abbazia di San Clemente il 25 aprile è stata aperta dalle 14:30 alle 19:30 registrando ben 275 visitatori. Inoltre il complesso monumentale è stato aperto la mattina di lunedì 24 aprile dalle 9:00 alle 13:30 in modo tale da renderlo fruibile anche in un giorno solitamente coincidente con la chiusura dei luoghi della cultura statali". "Non si comprende", dice il Direttore Regionale Musei Abruzzo (Ministero della Cultura), Federica Zalabra, "come sia possibile che Fernando D’Antonio, referente Confcommercio Val Pescara, abbia fatto dichiarazioni false alla stampa e come chi ha pubblicato non abbia prima contattato il detentore del bene per sapere come stavano le cose". "Spiace dover registrare, ancora una volta, una sorta di autolesionismo da parte di alcuni personaggi del territorio che, invece di supportare lo sforzo dei dipendenti della Direzione Regionale Musei Abruzzo nel tenere aperti tutti i siti a noi affidati con regolarità (tranne uno in restauro), pur con un sotto organico pari al 50%, si lascino andare a facili accuse per sminuire il nostro patrimonio e la sua gestione".

Nella giornata del 25 aprile complessivamente i siti della Direzione Regionale Musei Abruzzo hanno registrato 3816 visitatori cosi ripartiti: Castello Piccolomini 1008; Museo Archeologico Nazionale Villa Frigerj 824; Museo Archeologico Nazionale “La Civitella” e aree dell’antica Teate 637; Museo Archeologico Nazionale di Campli 137; Museo Casa Natale di Gabriele D’Annunzio 558; Abbazia di Santo Spirito al Morrone 347; Abbazia di San Clemente a Casauria 275; Teatro di Amiternum 30.

Gli orari di apertura erano pubblicati sul sito web www.musei.abruzzo.beniculturali.it; sulla pagina dedicata alle aperture straordinarie del 25 aprile del Ministero della Cultura https://cultura.gov.it/evento/25aprile2023, oltre che sulla pagina Facebook dell’Abbazia di San Clemente a Casauria.