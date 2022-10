Europa sotto casa in piazza Salotto: appuntamento per chi cerca al lavoro

PESCARA. Quarto e ultimo appuntamento per Europa sotto casa, la manifestazione organizzata dalla Regione Abruzzo che facilita l’incrocio domanda e offerta di lavoro.

A Pescara nella centralissima Piazza della Rinascita domani, venerdì 28 ottobre dalle ore 9, sarà possibile per giovani e disoccupati incontrare le aziende, gli organismi di formazione e agenzie per il lavoro per avere un colloquio di lavoro oppure chiedere informazione sulla formazione di base e sul mercato del lavoro. Insomma un’occasione unica per avere un contatto diretto con importanti imprese che operano in Abruzzo, ma anche per conoscere le possibilità di formazione e crescita professionale che dà l’Europa.

“Il successo ottenuto dal format pensato per Europa sotto casa – dice l’assessore regionale alle Politiche del lavoro Pietro Quaresimale – conferma sempre più stringente la necessità di tornare in piazza a parlare con i cittadini con l’intento di capire le reali esigenze. Ma soprattutto è da ritenersi importante la risposta arrivate dalle imprese che hanno raccolto la nostra sfida e aperto le porte ai giovani e ai disoccupati, che a loro volta hanno avuto un’opportunità unica di confrontarsi con il mondo del lavoro”.

La tappa di Pescara si occuperà di Alta formazione e del ruolo degli ITS. Nella tavola rotonda, prevista per le ore 11, si parlerà della nuova riforma degli ITS licenziata dal Governo Draghi e saranno presenti il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, l’assessore Pietro Quaresimale, il vice presidente nazionale di Confindustria, Giovanni Brugnoli, la docente dell’università di Teramo, Paola Pittia, la dirigente della Formazione della Regione, Nicoletta Bucco, e il capo dipartimento della presidenza della Regione, Emanuela Grimaldi.

Prima della tavola rotonda sono previsti i workshop degli ITS e di Eures-Europe Direct; nel pomeriggio sarà la volta del Centro per l’impiego di Pescara, di Manpower, Adecco e Aeyes. Chiusura dedicata ai giovani con musica in piazza dalle ore 18,30.