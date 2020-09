Feste per d’Annunzio, ultimo atto: anche il ct Mancini oggi a Pescara 

PESCARA. Sono Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, Gabriele Gravina, presidente della Federazione italiana gioco calcio (Figc), e poi la musica tostiana di Angelo Valori e Fabrizio Bosso special guest, i protagonisti assoluti, oggi, dell’ottava e ultima giornata di eventi della Festa della rivoluzione – d’Annunzio torna in Abruzzo, promossa dalla presidenza del consiglio regionale d’Abruzzo, con il consiglio e la giunta regionale e il Comune di Pescara.

Una chiusura nel nome del binomio d’Annunzio e sport per la rassegna che, pur nelle limitazioni imposte dal Covid-19, ha fatto registrare grande partecipazione di pubblico. Questo perché fre le innovazioni del poeta soldato c’è l’invenzione della parola scudetto e del suo simbolo, quel gagliardetto che fece apporre sulla maglia degli italiani quando nel 1920, esattamente cento anni fa, durante la presenza a Fiume, venne organizzata la partita amichevole tra una selezione militare italiana e alcuni locali, proprio per creare anche un clima di condivisione sociale.

Angelo Valori

La giornata si apre alle 19,30 in piazza della Rinascita, per l’evento “d’Annunzio e lo scudetto”, con la narrazione storica di Matteo Marani, e la partecipazione del commissario tecnico della Nazionale (dal 14 maggio 2018) Roberto Mancini e il presidente Figc Gabriele Gravina, con la presenza del giornalista Mediaset Giammarco Menga.

Alle 21,30, sempre in piazza Della Rinascita, chiusura in musica per la Festa della Rivoluzione con il concerto “Tosti! D’Annunzio, Napoli e la melodia infinita”, con Angelo Valori & Medit orchestra, e due special guest, Fabrizio Bosso alla tromba e la soprano Sandra Buongrazio.

Fabrizio Bosso

L’evento, patrocinato dal Pescara Jazz, vede la partecipazione di Christian Mascetta alle chitarre, Michelangelo Brandimarte al contrabbasso e basso elettrico, Michele Santoleri alla Batteria e percussioni, Angelo Valori al pianoforte, alla composizione, agli arrangiamenti e alla direzione. Il progetto, proposto dall’Associazione culturale New Sounds & Beyond di Pescara, è una produzione originale pensata appositamente per la Festa della Rivoluzione. Si tratta quindi di una prima esecuzione mondiale sotto il patrocinio del Pescara Jazz, il più antico festival italiano di jazz. L’idea è di presentare una versione originale e contemporanea di alcune delle romanze composte da Francesco Paolo Tosti, con particolare riferimento a quelle con testo di Gabriele D’Annunzio, esaltando il loro rapporto intellettuale, artistico e di straordinaria amicizia. Alle ore 22,30 sono previsti i saluti di chiusura della rassegna. (e.r.)

ARTICOLO COMPLETO SUL CENTRO IN EDICOLA