Grande successo di partecipazione al "Villaggio dello Sport"

PESCARA. Una grande festa dello sport aperta a tutti con un evento dedicato a tutti coloro che amano l’attività fisica e il movimento. Organizzato da Sport Senza Frontiere, che da oltre 15 anni promuove lo sport come strumento di inclusione sociale e come percorso educativo offerto a centinaia di minori che vivono in situazioni di disagio socioeconomico, grazie al determinante contributo di Conad, prima insegna italiana della GDO, “Il villaggio dello Sport in Tour” è un grande evento dello sport solidale dedicato ai giovani, alle famiglie, alle scuole e alle associazioni sportive, e ha l’obiettivo di promuovere importanti valori fondanti per la pratica dello sport. La tappa di Pescara, patrocinata dal Comune, si è tenuta a Piazza Salotto.

“Il villaggio dello sport in tour è una festa che nasce come momento d’incontro intorno allo sport, una giornata all’insegna dell’attività sportiva intesa come gioco, dedicata in particolar modo ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie, ma aperta a tutti. È una giornata di promozione dello sport e dei suoi valori, su cui Sport Senza Frontiere ha costruito la propria missione” – dichiara Alessandro Tappa, presidente di Sport Senza Frontiere - L’obiettivo dell’associazione, che in questa occasione ha organizzato questo tour, è quello di permettere ai bambini meno fortunati la pratica dello sport, migliorando la loro integrazione, prevenendo la povertà educativa e il rischio di esclusione sociale soprattutto nei mesi estivi”.

La manifestazione prevede 7 tappe in altrettante città italiane della durata di mezza giornata ciascuna da luglio a ottobre 2024. Dopo l’appuntamento di Torino, Roma e Pescara seguiranno le tappe di Rimini, Piacenza, Trento e Catania.

Nel villaggio anche un punto di divulgazione di Sport Senza Frontiere e uno spazio gestito da Conad, insegna leader della grande distribuzione italiana. Il progetto infatti è parte della campagna ‘Sosteniamo il futuro dello Sport’ di Conad che promuove il benessere e l’attività sportiva, e che a sua volta fa riferimento alla strategia di sostenibilità concreta dell’insegna, “Sosteniamo il futuro”, basata su tre dimensioni: Ambiente e Risorse, Persone e Comunità, Imprese e Territorio.

“Abbiamo deciso di dare il via a questa iniziativa, che tocca tutta l’Italia da Nord a Sud, per ribadire il nostro sostegno al mondo dello sport dilettantistico, che da anni supportiamo attraverso le cooperative associate e all’attività di Fondazione Conad ETS” commenta Giuseppe Zuliani, Direttore Customer Marketing e Comunicazione di Conad. “Per noi di Conad, sport significa impegno, umiltà, spirito di squadra, inclusione e piacere di stare insieme. Noi vogliamo incentivare uno stile di vita sano e all’insegna del benessere, contribuendo a diffondere nelle comunità questi importanti valori”.

"Sono profondamente orgoglioso di aver voluto patrocinare un evento che non solo celebra lo sport, ma che lo utilizza come strumento di inclusione sociale e crescita personale per i nostri giovani. - Questo evento rappresenta appieno la filosofia della nostra amministrazione, che non lascia indietro nessuno e che crede fortemente nell'educazione e nell'integrazione attraverso lo sport". - ha dichiarato il Sindaco di Pescara Carlo Masci -

"Siamo orgogliosi di aver portato il Villaggio dello Sport in Tour a Pescara, una tappa che sottolinea il nostro impegno costante nel sostenere iniziative che promuovano valori fondamentali come l'inclusione, il benessere e la coesione sociale. dichiara Antonio Di Ferdinando Amministratore Delegato di Conad Adriatico - Crediamo fortemente nello sport come una vera e propria agenzia educativa per favorire la formazione, la crescita personale e sociale di giovani e famiglie, offrendo opportunità di aggregazione e partecipazione. Con questa manifestazione, rinnoviamo il nostro impegno a creare valori di grande rilievo sociale, offrendo un importante strumento di inclusione ai giovani che vivono e crescono nelle nostre comunità."

‘Il villaggio dello sport in tour’ ha il patrocinio di Sport e Salute, azienda pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia.

Programma ‘Il villaggio dello sport in tour’

29 settembre |Ore 14-19 | Rimini, Parco Fellini

11 Ottobre | Ore 9-14 | Piacenza, Piazza Cavalli

13 ottobre | Ore 10-15 | Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici (Parco delle Albere)