Il Giro saluta l'Abruzzo, il via da piazza Salotto alle 12 / GUARDA ITINERARIO E STRADE CHIUSE

PESCARA. Due giorni a Pescara, lunedì di riposo, martedì la partenza della decima tappa con destinazione Jesi (196 chilometri) e il saluto all'Abruzzo, con l'intesa già pronta di tornare il prossimo anno.

GUARDA QUI IL PERCORSO PESCARA-JESI

Il Giro è sceso dai monti al mare e ha trovato ad attenderlo una città entusiasta e vestita a festa ormai già da diversi giorni con molte iniziative in programma, viste le 48 ore di permanenza della carovana del Giro d’Italia. Un “esercito” che, oltre ad atleti, dirigenti, tecnici e organizzatori, porta con sé un indotto notevole con inevitabili ricadute positive dal punto di vista economico per le città interessate dal passaggio, meglio ancora se in arrivo o partenza.

Martedì, in occasione della decima tappa del Giro d’Italia Pescara-Jesi, l’area dell’ex Cofa viene adibita a parcheggio per l’intera giornata. Possono parcheggiare nell’ex Cofa sia gli organizzatori della tappa sia i cittadini che intendono vedere il passaggio dei ciclisti. La sosta è gratis. La carovana rosa parte nella mattinata di martedì da piazza Salotto intorno alle 12.

Il pugno chiuso sul traguardo del Blockhaus è il segno di vittoria per il giovane australiano della Bora-Hansgrohe Jai Hindley I corridori percorrono via Nicola Fabrizi, via Venezia, piazza Italia, via Paolucci, poi la carovana rosa gira alla Madonnina per proseguire sul lungomare Matteotti, viale della Riviera, Montesilvano e poi verso il traguardo di Jesi.

La tappa attraversa anche la costa teramana a partire da Silvi Marina, passando poi per Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto Lido, Alba Adriatica e Martinsicuro per poi entrare nelle Marche attraverso il territorio provinciale di Ascoli Piceno.

Dalle 10,20 è disposta la chiusura al transito dei veicoli sulla strada statale 16 a Silvi, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro. In occasione della tappa, per le necessità di circolazione stradale, il traffico veicolare in uscita dai caselli autostradali A/14 di Pineto e Val Vibrata, viene deviato esclusivamente in direzione monti. Tale provvedimento avrà durata dalle 10,30 sino alla riapertura al traffico della Statale 16.