L'Abruzzo sale a 15 Bandiere blu / SEGUI GLI AGGIORNAMENTI

PESCARA. Arrivano le Bandiere Blu e l'Abruzzo sale a 15 vessilli, uno in più rispetto all'anno scorso con l'aggiunta di Ortona. Scala di conseguenza , un posto (il settimo) nella classifica nazionale, aggianciando la Sardegna e prima della Sicilia (!).

Secondo le anticipazioni emerse dalla Fee (Foundation for environmental education) alla vigilia della premiazione in programma a oggi a Roma, in testa c'è la Liguria con 34 località che hanno ottenuto il riconoscimento sinonimo di mare pulito e servizi efficienti ed ecocompatibili. Al secondo posto la Puglia (22) con le nuove inclusioni di Gallipoli, le isole Tremiti, Leporano e Vieste. La Campania e la Toscana seguono con 19 Bandiere Blu ciascuna, entrambe con un nuovo ingresso (rispettivamente San Mauro Cilento e Orbetello, in una laguna). La Calabria ha ottenuto due nuove Bandiere Blu, per un totale di 19, con l’inclusione di Catanzaro e Rocca Imperiale. Le Marche sono salite a 18 comuni grazie all’aggiunta di Porto San Giorgio. La Sardegna ha confermato le sue 15 località, ed è stata raggiunta dall’Abruzzo, la Sicilia 11 e il Lazio 10. Il Trentino-Alto Adige mantiene le sue 10 Bandiere Blu senza variazioni.

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci consegna le Bandiere blu ai sindaci nella sala convegni del Cnr a Roma.

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio con la 23esima Bandiera blu conquistata da Fossacesia

Per l'Abruzzo ci sono le confermate Pescara, Francavilla, Fossacesia, Vasto, San Salvo, Pineto, Giulianova, Roseto, Silvi, Alba Adriatica, Tortoreto, Martinsicuro. Tra i laghi, Scanno e Villalago. A questi si è aggiunta Ortona dove torna a sventolare la Bandiera blu dopo le polemiche degli anni scorsi. Sorprende che nell'elenco compaiano solo due comuni (Fossacesia alla sua 23esima Bandiera blu e Ortona) rappresentativi della Costa dei Trabocchi (Francavilla e Vasto ne rappresentano le estremità). Stando infatti sempre alle anticipazioni, non ci sono Rocca San Giovanni e/o San Vito Chietino che pure di mare pulito ne hanno in quantità, così come non ci sono Torino di Sangro e Casalbordino dalla spiagge bellissime e pulite. Promossa di nuovo a pieno voti praticamente tutta la costa teramana. E poi c'è Pescara, alla sua quarta presenza di fila, fiera di poter far sventolare la Bandiera blu praticamente lungo tutta la riviera.

