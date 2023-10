Oggi e domani 2mila podisti per la 23^ Maratona D'Annunziana

Al via oggi la due giorni dell'edizione numero 23 della Maratona D'Annunziana. La manifestazione è organizzata dalla Uisp Abruzzo e Molise con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Pescara. Organizzata dalla Asd Vini Fantini l'iniziativa è diventata una vera e propria festa dello sport, del sociale, dell'inclusione, senza trascurare il lato tecnico e sportivo dell'evento in sé che ripropone la maratona di 42 chilometri, la mezza di 21 chilometri e la new entry di quest'anno rappresentata dalla non competitiva di 10,5 chilometri ten/half oltre alla camminata metabolica in sostituzione della maratona nella modalità a staffetta. Si profilano numeri record (quasi 2.000 iscritti previsti), che hanno costretto gli organizzatori ad anticipare la chiusura delle iscrizioni al 19 ottobre. Nel pomeriggio in piazza della Rinascita ci sarà anche il taglio del nastro, e a seguire le gare dei bambini e dei ragazzi lungo corso Umberto con premiazioni per tutti i partecipanti (oltre 250 le adesioni). In chiusura spazio alla messa del maratoneta e alla benedizione dei pettorali presso la chiesa del mare. La giornata odierna sarà contraddistinta dal contemporaneo svolgimento della 8 Ore Ultra Beach. Sempre nel pomeriggio di oggi un altro

momento simbolico è rappresentato dalla Passeggiata dell'Inclusione (alle 17:00, in parallelo allo svolgimento delle gare per i bambini) a favore delle Associazioni impegnate sul

Territorio quali Lilt, Isav, Aism, Azione Parkinson Abruzzo, Anfass e Angsa.

Domani, domenica 22, sempre da piazza della Rinascita partenza (alle 9:30) e arrivo della maratona su un tracciato che interessa tutto il lungomare di Pescara e una parte dei comuni di Montesilvano e Francavilla al Mare, così come per la mezza maratona (sempre alle 9:30). Ad anticipare le partenze delle gare podistiche, quella riservata ai pattinatori fitness prevista alle 9:25. Seguirà alle 10 la partenza della non competitiva di 10,5 chilometri.