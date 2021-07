Truffa delle auto di lusso, due arresti e 60 indagati: tutti i nomi 

PESCARA. Sgominata dalla guardia di finanza di Pescara e dalla polizia stradale una vasta organizzazione specializzata in frodi internazionali attraverso la compravendita di auto di grosse cilindrate, soprattutto con il mercato tedesco. L’inchiesta sull’operazione “Ingenius”, aperta nel 2018 e curata dai pm Andrea Papalia e Benedetta Salvatore, prese il via dopo un controllo casuale effettuato dagli uomini della Stradale che tornavano peraltro dalla festa della polizia a Città Sant’Angelo: un telaio sospetto di una Mini Cooper risultata rubata in Belgio e poi trasferita in Germania, dal quale prese il via la complessa indagine che a circa tre anni di distanza ha portato a sollevare il velo su una frode internazionale, con l’emissione di misure cautelari (firmate dal gip Nicola Colantonio) a carico dei due principali protagonisti, Elia Creo e sua moglie Alessandra Cichella, finiti agli arresti domiciliari (lui con il braccialetto elettronico); altri otto, invece, sono destinatari di misure interdittive. E poi un sequestro preventivo di beni per 6 milioni e 300 mila euro che, per la prima volta, è stato eseguito contestualmente in Germania, Repubblica Ceca e Bulgaria, oltre che qui in Italia e in particolare a Pescara, Montesilvano e Teramo.

Tutti i particolari di questa complessa operazione congiunta tra Finanza e Stradale (basti pensare che il capo di imputazione consta di circa 900 pagine) sono stati forniti in conferenza stampa dai vertici della guardia di finanza, Vincenzo Grisorio e Luca Lauro, e dal comandante della Stradale, Pietro Primi. Un’associazione complessa, dove ognuno aveva un suo specifico ruolo, organizzata e finalizzata alla commissione di reati in materia di Iva, mediante il così detto sistema delle “frodi carosello”, che consistono in un vorticoso giro di fatturazioni di beni per operazioni inesistenti tra società appartenenti a Stati diversi dell’Unione Europea, con l’unico scopo di evadere l’Iva, aggirando la normativa sugli acquisti intracomunitari, attraverso società inesistenti, note come “cartiere”.

I NOMI DI TUTTI GLI INDAGATI:

Elia Creo di Montesilvano, Jens Erik Lamprecht di Francoforte (Germania), Andrea Gianvito di Pescara, Giovanni Di Giuseppe di Montesilvano, Dino Allegri di Viadana, Erminia Temperini di Canzano, Angelina Diaz di Rodermark (Germania), Alessandra Cichella di Montesilvano, Jose Ramon Rodriguez Espadas di Puerto Del Rosario (Spagna) ,Daniele Costantini dell'Aquila, Francesco Savignano di Montesilvano, Daniele Savignano di Montesilvano, Sabino Sciascia di Bari ,Tiberio Leonardo Nitu (Romania), Farid Zini di Roma, Gabriele Francesco Bignotti di Torino, Demis D'Ignazio di Castellalto, Remo De Iuliis di Castellalto, Francesco Picaro di Ardea, Roberto Pizzi di Roma, Antonio Tocco di Rho, Fabrizio Kauffman di (Germania), Vincenzo Quinzi di Fiamignano, Luigi Lupi di Guastalla, Andrea Ardioli di Guastalla, Luca Ardioli di Guastalla, Guglielmo Aiello di Roma, Luca Conforti di Lonate del Garda, Lorenzo Gaspari di Porto Mantovano, Antonio Palma di Pomezia, Luca Gaddazzo di Goito, Santi Caratozzolo di Ponzano, Veneto Barbara Marrocconi di Mirano, Piero Filippo Colacicco di Volvera, Elvezia Vendetti di Roma, Andrea Bozzetto di Nove, Marco Mantovani di Tallin (Estonia), Cristiano Rossetta di Roma, Giovanna Palma di Parabiago, Aleksandras Bagdonavicius di Lituania, Angelo Falcone di Pescara, Pierpaolo Peluso di Formello, Dario D'Erasmo di Rossignano Marittimo, Antonio Tempesta di Poggio Bustone, Giuseppe Gareri di Gualtieri, Alessandro Grande di Pescara, Giorgio Conserva di Mannheim (Germania), Michael Schonbach di Habfurt (Germania), Malte Straub (Germania), Francesco Rampello di Bad Vilbel (Germania), Albrecht Bach (Germania), Daniel Stoll di Monaco (Germania), Geraldine Pabbst di Hagen (Germania), Despina Hollis di Windsbach (Germania), Juri Wemzel di Achern (Germania), Julia Wemzel di Baden (Germania), Stefan Ruppert di Florsheim (Germania), Jorg Hambuckers di Rodermark (Germania), Sebastian Fischer di Bruchkoble (Germania).

Diversi i reati contestati ai principali indagati accusati di associazione per delinquere: Elia Creo, Dino Allegri, Jens Erik Lamprecht, Andrea Gianvito, Giuseppe Di Giovanni, Erminia Temperini (titolare dell’agenzia Consulta di pratiche automobilistiche), Angelina Diaz, Jose Ramos Eodriguez Espadas, Alessandra Cichella e Vincenzo Pepe (consulente contabile). L’elenco comprende i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesse dichiarazioni, occultamento e distruzione di documentazione contabile, truffe ai danni dello Stato prevalentemente attraverso nazionalizzazioni fraudolente di autoveicoli per lo più provenienti dal mercato tedesco, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita e reimpiego dei proventi illeciti.

Sessanta in totale gli indagati fra cui ci sono 42 italiani (di cui 14 domiciliati in Abruzzo), 13 tedeschi, un lituano, uno spagnolo, un francese, un rumeno e un algerino. È stata accertata l’emissione e l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 50 milioni di euro; sono risultate coinvolte 5 società “cartiere” tedesche, 6 “filtro” nazionali, 14 broker tedeschi, 19 concessionarie di auto italiane, mentre le autovetture coinvolte sono 487.

Nel corso delle indagini sono stati attivati dalla procura di Pescara i canali di cooperazione internazionale anche mediante l’Eurojust, l’organismo della UE deputato al controllo delle maxi frodi. I reati si sarebbero perfezionati in sede di nazionalizzazione delle autovetture nuove e usate provenienti soprattutto dalla Germania, nel momento in cui gli indagati rappresentavano alla Motorizzazione una situazione diversa da quella reale, con l’effetto finale di evadere l’Iva. L’organizzazione simulava l’acquisto dell’autovettura da parte del cliente finale (ignaro di tutto) direttamente da una società “cartiera” tedesca, facente generalmente capo all’organizzazione. «La strategia vincente», ha detto il colonnello Grisorio, «è stata quella di operare insieme tra polizie europee e italiane per combattere questi crimini economico-finanziari globalizzati». E nello spiegare i gravi indizi a carico degli indagati, il gip Colantonio scrive: «Il numero assolutamente rilevante di eventi delittuosi realizzati dagli indagati, la molteplicità dei contatti, la creazione di numerose strutture societarie transnazionali, la precisa ripartizione di compiti e la pervicacia nel perseguire le attività illecite, dimostrano non solo l’irrefrenabile volontà di perseguire le finalità criminose del gruppo, ma anche l’esistenza di un più generale progetto delittuoso».

