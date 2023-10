Vannacci a Pescara e Canosa: la protesta delle donne Cgil

PESCARA. Non si placa la polemica in vista dell'arrivo del generale Roberto Vannacci per la presentazione del suo libro prevista per il 13 e 14 ottobre a Pescara e a Canosa Sannita a cura delle rispettive amministrazioni comunali. A scendere in campo sono le donne della Cgil Abruzzo Molise che esprimono in una nota il proprio dissenso. La Cgil sarà presente nei due presidi organizzati dalle diverse realtà associative con una delegazione di lavoratrici e di pensionate.

"Quanto espresso dal generale Vannacci nel suo libro “Il mondo al contrario” è offensivo e inaccettabile, soprattutto in relazione a quelle che a suo dire sono “dittature delle minoranze’, descritte con una serie di volgari insulti tipici degli stereotipi della destra contro donne, omosessuali, ambientalisti, migranti e marxisti. E’ pericolosissimo portare a un livello di dignità politica le idee di questo libro, perché possono minare la tenuta democratica del Paese, la difesa delle minoranze e l’estensione dei diritti universali".

La nota è a firma di Alessandra Tersigni e Loredana Piselli.