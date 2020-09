Villa Raspa, auto distrutta da un incendio in viale Abruzzo

SPOLTORE. Auto incendiata, un'altra parzialmente danneggiata. E' accaduto la notte scorsa in viale Abruzzo di Villa Raspa di Spoltore (Pescara). I militari del nucleo radiomobile di Pescara sono intervenuti su richiesta dei vigili del fuoco per accertare le cause del rogo. Le fiamme hanno completamente distrutto una Mercedes E220 e poi coinvolto parzialmente una Kia Niro, parcheggiata nelle immediate vicinanze.

@RIPRODUZIONE RISERVATA