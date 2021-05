Giro d'Italia, l'Abruzzo in vetrina: orari, percorsi e caselli A14 chiusi

NOTARESCO. Entusiasmo alle stelle, l'Abruzzo si prepara ad accogliere la corsa rosa. Domani la prima delle tre tappe nella regione con partenza da Notaresco e arrivo in Molise, a Termoli. Sabato la frazione di montagna tutta abruzzese, la Castel di Sangro-Campo Felice, infine, dopo un giorno di riposo, lunedì partenza dall'’Aquila con arrivo a Foligno.

Domani intorno alle 12,50 la carovana, da Notaresco, passando per Scerne, raggiunge il centro di Pineto (ore 13,21 circa) per la prima volta nella storia, poi Silvi marina (13,32), Città Sant'Angelo e Montesilvano (13,39). Da lì i corridori si dirigono verso l'interno, a Cappelle (13,50), poi Caprara (13,58) e Santa Teresa di Spoltore (14,05), e Villanova (14,13 circa) proseguendo per Chieti scalo (ore 14,19) e Chieti alta (14,32), dove c'è il gran premio della montagna. A seguire Ripa Teatina (14,43), Miglianico (14,52), Tollo (15,01), Canosa Sannita (15,09), Crecchio (15,14) e l'arrivo sulla costa dei trabocchi: Ortona (15,34), San Vito (15,44), Fossacesia (15,57), Torino di Sangro (16,01), Lido di Casalbordino (16,12), svincolo A14 Vasto nord (16,17), Vasto marina (16,34) e San Salvo marina (16,41), per poi proseguire in Molise, a Petacciato marina (16,52) e l'arrivo finale a Termoli (17,13 circa).

Strade e scuole chiuse nei Comuni interessati dal passaggio della corsa. Notaresco, Pineto, Silvi e Montesilvano. A Città Sant'Angelo è stato deciso di sospendere le attività didattiche in 3 scuole che si trovano alla Marina: la scuola dell’Infanzia Saline, la primaria Fernando Fabbiani e la secondaria di primo grado N. Giansante. nel Comune di Spoltore, chiusura anticipata alle ore 11 per scuola secondaria Dante Alighieri, la primaria e la scuola dell'infanzia di Santa Teresa, primaria e infanzia di Caprara. Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche a Chieti e Vasto.

Autostrada A14. Per consentire il passaggio della settima tappa "Notaresco-Termoli" dalle 11 alle 16 e comuqnue fino al termine del Giro, chiusa la stazione di Atri Pineto, in uscita per chi proviene sia da Bologna/Ancona sia da Bari/Pescara.

In altenativa si consiglia di uscire alla stazione di Roseto o di Pescara ovest Chieti. Dalle 12 alle 16 chiusa la stazione di Pescara nord, in uscita, per chi proviene sia da Bologna/Ancona sia da Bari. In altenativa si consiglia di uscire alla stazione di Roseto o di Pescara ovest Chieti. Dalle 14 alle 16 chiusa la stazione di Vasto nord, in uscita per chi proviene sia da Ancona/Pescara sia da Bari. In altenativa si consiglia di uscire alla stazione di Val di Sangro o di Vasto sud. Inoltre, dalle ore 13 e fino al termine del Giro, in uscita alla stazione di Ortona, il traffico è deviato in direzione di Tollo.

NOTARESCO-TERMOLI: la tappa descritta dagli organizzatori del Giro

"Tappa mossa con finale praticamente piatto. Dopo una breve tratto nell’entroterra si percorre la costiera adriatica fino a raggiungere Chieti (GPM) e quindi attraverso alcune ondulazioni e un percorso piuttosto articolato si ritorna sulla costa fino a raggiungere Termoli. Ultimi 3 chilometri in città. Lasciata la strada costiera si affronta uno strappo di circa 200m con pendenze attorno al 10-12%. La strada resta quindi in leggerissima ascesa fino all’arrivo. Da segnalare alcune curve ad angolo retto e un restringimento agli 800 m. Rettilineo finale su asfalto".