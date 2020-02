Il Pescara a Crotone con Bojinov in panchina

Paura di cadere o voglia di volare? Nicola Legrottaglie preferisce il volo alla paura. Il Pescara stasera (ore 21) a Crotone è chiamato a rientrare in pista, cercando di non fermarsi alla fase di rullaggio. I biancazzurri devono completare il decollo per provare a tornare in zona play off.

I due ko di fila hanno fatto accendere la spia rossa e il tecnico del Delfino, che in Calabria va in tribuna a causa della giornata di squalifica (in panchina Enrico Battisti), tenta di scuotere il gruppo. «Sicuramente davanti abbiamo il bivio più importante della stagione», sottolinea il 43enne allenatore del Pescara, che nelle prossime sei partite deve affrontare Crotone, Pisa, passando per Ascoli, Spezia, Benevento e Juve Stabia. Sei appuntamenti per testare le reali prospettive del Delfino: «Dobbiamo raggiungere subito il primo obiettivo, ovvero fare 45 punti per la salvezza. Poi andare a vedere la soglia dei play off. Noi dobbiamo puntare obiettivo dopo obiettivo. Quelle all’orizzonte sono partite difficili anche per i nostri avversari. Ricordiamoci che tutte dovranno vedersela non con una squadra qualunque, ma contro il Pescara».

Si va verso la conferma del 3-5-2 visto all’opera venerdì scorso contro il Cittadella. In difesa sono recuperati Gennaro Scognamiglio e Cristiano Del Grosso, ma solo quest’ultimo gioca dall’inizio. Sulle fasce ci sono di nuovo Zappa e Crecco, a centrocampo Palmiero, con Memushaj e Melegoni ai suoi fianchi. In avanti, confermato Galano, mentre Bocic è in ballottaggio con Maniero. L’ultimo arrivato Valeri Bojinov parte dalla panchina. Sulla panchina del Crotone l'ex allenatore biancazzurro Stroppa.