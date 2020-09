Il Pescara al San Paolo con il Napoli aspettando nuovi innesti

Tanta curiosità per il primo test stagionale. Il Pescara è in fase di costruzione, tuttavia Massimo Oddo spera di trarre qualche indicazione positiva dall’amichevole in corso dalle ore 18 contro il Napoli al San Paolo. In particolare dai nuovi arrivati Stephane Omeonga, Mirko Valdifiori e Damir Ceter, in attesa di Alessio Riccardi, ancora bloccato a Roma per motivi familiari.

Oddo ha 22 giocatori, compresi i baby Radaelli, Chiacchia, Ciafardini, Quacquarelli e Arlotti.

Pescara in campo con il 4-3-2-1: tra i pali Fiorillo, difesa con Ventola, Drudi, Scognamiglio e Masciangelo, in mediana Busellato, Valdifiori e Omeonga, in attacco Galano e Bocic alle spalle di Ceter. Assenti per infortunio Balzano, Memushaj, Di Grazia e Bunino. Mercoledì, quasi sicuramente, test all’Adriatico (ore 18) con la Ternana.

E' chiaro che l’allenatore spera di avere nuovi innesti in tempi brevi. Servono almeno sette-otto elementi per completare la rosa, la difesa e l’attacco sono i reparti che necessitano degli interventi più urgenti. Mancano quindici giorni al debutto in campionato, in programma sabato 26 settembre all’Adriatico contro il Chievo, e la società ha intenzione di reperire in fretta un terzino destro, un difensore centrale e un attaccante. La sessione terminerà il 5 ottobre e fino a quella data ci sarà la possibilità di puntellare l’organico con relativa calma aggiungendo altri pezzi al mosaico.

Dopo aver ingaggiato dalla Juventus il 22enne portiere Mattia Del Favero e trovato l’intesa con la Lazio per la mezzala classe 1998 Fabio Maistro (manca solo la firma), i dirigenti pescaresi sperano di chiudere in fretta per Caleb Okoli, 19enne centrale difensivo di proprietà dell’Atalanta.

E ieri il Pescara ha chiesto informazioni al Genoa sul polacco Pawel Jaroszynski, 25enne terzino sinistro che nella passata stagione ha disputato un buonissimo campionato con la Salernitana. (g.t.)

copyright il Centro