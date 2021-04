Il Pescara in campo a Monza, serve un'altra impresa

PESCARA. Il Pescara scende in campo alle ore 15 a Monza dopo i tre punti ottenuti venerdì all'Adriatico contro il Pisa. Una vittoria che ha permesso ai biancazzurri di accorciare sulla zona play out, ora a meno quattro. I ragazzi di Grassadonia sono ancora penultimi, ma a due punti dall'Ascoli e a 4 dalla Reggiana che occupa il primo posto utile per gli spareggi salvezza.

Quella di oggi in terra brianzola è un'altra sfida decisiva, e la prima di due gare esterne in Lombardia visto che poi nel turno successivo il Delfino è di scena a Brescia.

L'allenatore Grassadonia deve rinunciare a diversi elementi causa infortunio. Sono out Drudi, Bocchetti, Tabanelli, Rigoni e Balzano. Qualche piccola speranza c'è di recuperare almeno per la panchina Guth. Indisponibile Memushaj, forse si opera anche lui al menisco.

Machin dovrebbe essere in campo dal 1'. Ce la fa anche Maistro uscito anzitempo nel match con il Pisa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (4-3-1-2): Di Gregorio; Sampirisi, Scaglia, Bettella, Carlos Augusto; Armellino, Barberis, Frattesi; Boateng; Diaw, Maric. Allenatore: Brocchi.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Sorensen, Scognamiglio, Masciangelo; Dessena, Busellato, Machin; Galano, Maistro; Odgaard. Allenatore: Grassadonia.

Arbitro: Amabile di Vicenza