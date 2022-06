LAquila pareggia e conquista l'accesso alla finale per la serie D

L'Aquila Calcio accede alle finali nazionali di Eccellenza per la promozione in serie D.

Dopo la vittoria ottenuta una settimana fa in Sardegna in casa del Taloro Gavoi per 3-1, i rossoblù hanno impattato per 2-2 questo pomeriggio di fronte al pubblico amico, al termine di una gara combattuta e nervosa e che ha visto nel finale un parapiglia fra i giocatori delle due squadre con quattro espulsi fra cui gli aquilani Scognamiglio e Ponzi.

In finale la squadra di Lo Re affronterà una tra la ligure Taggia e la piemontese Chisola, sempre con gare di andata e ritorno.