Le 62esime Svolte di Popoli ritrovano il territorio e i partner

POPOLI. La 62esima edizione delle Svolte di Popoli dopo i 133 iscritti, tra cui diversi nomi protagonisti della massima serie Aci Sport, ha incontrato il territorio, la stampa e gli appassionati insieme ai prestigiosi partner che con gli organizzatori dell’Asd Svolte di Popoli, condividono appieno gli intenti di una proficua promozione delle ricchezze che insistono su una parte di Abruzzo dalla straordinaria bellezza e dai tanti motivi d’interesse attraverso lo spettacolo della competizione che tradizionalmente è irresistibile richiamo di pubblico. Con il presidente dello staff organizzatore, Carlo Trafficante, anche il direttore di gara internazionale Fabrizio Fondacci ad illustrare i particolari tecnici dell’evento, mentre delle capacità promozionali ha parlato il sindaco Moriondo Santoro: “Le Svolte di Popoli sono un evento importante per l’intero territorio. Attraverso la competizione le meraviglie di Popoli Terme e dell’intero Abruzzo sono al centro della scena. Esprimiamo gratitudine all’Asd Svolte di Popoli per la passione e per la competente professionalità profuse per un appuntamento che tutti sentiamo particolarmente”.

Sabato 10 agosto le ricognizioni per gli ammessi al via, alle ore 9, lungo la SP 17 dell’Appennino, con partenza da Canapine Terme e arrivo al bivio San Benedetto in Perillis dopo 7,530 km di tracciato. Alla stessa ora di domenica 11 agosto, il direttore di gara Fabrizio Fondacci e l’aggiunto Roberto Bufalino, daranno il via a gara 1, cui seguirà gara 2. Novità e conferme fra i protagonisti della vigilia. Tra le novità la partecipazione del rallista pescarese Lucio Petrocco che per l’esaltante cronoscalata casalinga ha scelto la Ferrari 488 Evo della Gaetani Racing.

Immancabile alla gara di casa Vincenzo Ottaviani che sarà nuovamente su Wolf GB 08 Thunder Aprilia e su Oselal Jrb BMW ci riprova con le sportscar il lucano Rocco Errichetti. Ci sarà il leader del gruppo CN di Supersalita Alberto Scarafone per guadagnare punti in CIVM, come il veneto Alessandro Gromeneda su Wolf GB 08 Honda. Decisamente interessante il gruppo GT con la presenza della ammirata Aston Martin Vantage del partenopeo Piero Nappi, l’altro campano Giuseppe D’Angelo su Ferrari 488 Evo come Vincenzo Cimino sulla versione 458 della super car del Cavallino. Gara test per tarantino Vito Tagliente che torna al volante per provare la Volkswagen Golf GTI in forza alla VT Racing. Per il gruppo E1 l’esperienza del calabrese Ennio Donato su Ford Escort Cosworth sarà il riferimento; il giovane fiorentino della Valdelsa Classic Matteo Bacci su Alfa Romeo Giulietta cerca conferme dalle ulteriori sviluppi della estrema vettura curata dalla factory di famiglia. Dalla Puglia Vito Micoli punta alla classe 1600 turbo come Domenico Rotella, entrambi sulle Renault 5 GT, in 1600 aspirata Il reatino Bruno Grifoni e Silvano Stipani sule Peugeot 106, come Antonio Di Giambattista su Citroen C1, sono protagonisti annunciati.

In Racing Start Cup c’è il giovane pistard figlio d’arte Giovanni “Vanni” Tagliente su MINI come Giovanni Cuccheddu, mentre Valerio Lappani, Michele Mocetti ed il giovane Francesco malizia saranno sulle Renault Clio. In gara l’esperto umbro Gianluca Tassi, innamorato ormai della cronoscalate dove è tra i primi attori sulla Seat Ibiza con comandi adattati. In Racing Start Plus Gara di prova per il poliedrico cosentino Gabry Driver che ora passa alla MINI, spicca l’apassionata e sempre energica umbra Deborah Broccolini su MINI, come l’irriducibile pugliese Domenico Tinella ed Angelo Monti. Affollata la categoria della aspirate con il toscano Biccheri su Alfa 147, poi altro pugliese Antonio Cardone su Peuhgeot 106 ed il calabrese Arduino Eusebio su Citroen Saxo di classe 1600, mentre il lucano Gerardo Rosa ed il catanzarese Gianluca Rodino sulle 106 di classe 1.4, tutti primi attori della Supersalita.

