Modena-Pescara parziale 0-0

Per il Pescara, ieri, è stata una domenica da favola, per certi versi insperata. Con le sconfitte di Entella e Cesena, infatti, il terzo posto resta a -5. Stasera un altro esame contro una corazzata, e questa volta i biancazzurri non vogliono e non devono essere rimandati. Alle 21.05, allo stadio Braglia, ecco il posticipo tra Modena e Pescara, una partita che mette nuovamente alla prova Pompetti e compagni contro la squadra che sta dominando il campionato. Venti risultati utili consecutivi per i padroni di casa, 18 vittorie e 2 pareggi e l’ultimo ko che risale al 9 ottobre in Toscana, contro il Monevarchi. In casa l’ultimo dispiacere per gli uomini di Tesser risale al 25 settembre (1-2 con l’Entella). In difesa rientra Drudi dal 1', in attacco Cernigoi vince il ballottaggio con Ferrari.

COSI' IN CAMPO

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Giovannini; Ogunseye.

A disposizione: Narciso, Ponsi, Renzetti, Magnino, Mosti, Oukhadda, Minesso, Longo, Duca, Di Paola, Baroni. Allenatore Tesser.

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Drudi, Veroli; De Risio, Pompetti; Clemenza, Pontisso, Rauti; Cernigoi.

A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Illanes, D’Ursi, Cancellotti, Nzita, Frascatore, Ierardi, Ferrari. Allenatore: Auteri.

Arbitro: Collu di Cagliari.