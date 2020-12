Pescara, altra sfida-salvezza con il Cosenza. E a sorpresa c'è anche Ceter

PESCARA. Rialzarsi subito, dimostrare che la sconfitta di Chiavari è stata solo un casuale incidente di percorso. Dopo la batosta di Chiavari di domenica scorsa, torna il campionato che nel suo tour de force mette il Pescara, oggi (mercoledì 30 dicembre, ore 15) allo stadio Adriatico, di fronte a un'altra sfida salvezza. Ospite di turno il Cosenza che conta in classifica due punti più degli abruzzesi.

La buona notizia è che Breda ha di nuovo a disposizione Ledian Memushaj e l'attaccante Damir Ceter. Il colombiano è stato recuperato all'ultimo momento dopo il guaio all’adduttore ed è fra i titolari. In panchina Maistro.

Recupera ma va in panchina anche Balzano. Masciangelo non convocato per non rischiarlo. Possibile anche l'utilizzo a gara in corso di Busellato. Ko Capone.

Il tecnico Breda si aspetta una reazione della squadra dopo la pessima prova offerta in Liguria: «A Chiavari non mi è piaciuto l'approccio alla partita. Dobbiamo affrontare il Cosenza in un altro modo, mettendo in campo maggiore intensità».

Prima del ko con l’Entella, sotto la gestione di Roberto Breda, il Pescara aveva totalizzato otto punti in cinque partite portandosi in zona play out. Lo scivolone di due giorni fa ha rimesso nei guai i biancazzurri (ora terz’ultimi). Intanto, è ufficiale il rinvio di Pisa-Frosinone chiesto dai ciociari per i numerosi casi di positività riscontrati tra i calciatori. (g.t.)

COSI' IN CAMPO

PESCARA ( 3–5–1–1 ) Fiorillo; Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Omeonga, Valdifiori, Memushaj, Jaroszynski ; Galano, Ceter . A disposizione: Alastra, Radaelli, Nzita, Ventola, Balzano, Fernandes, Busellato, Crecco, Bocic, Maistro, Riccardi, Vokic, Blanuta. All.: Roberto Breda.

COSENZA ( 3–4–1–2 ): Falconei; Tiritiello, Idda, Legittimo; Corsi, Sciaudone, Kone, Bittante; Bahlouli; Carretta, Baez A disposizione: Matosevic, Saracco, Bouah, Ingrosso, Vera, Ba, Bruccini,Petrucci, Borrelli ,Gliozzi, Petre, Sacko, Sueva. All.: All.: Roberto Occhiuzzi. ARBITRO: Marco Serra, di Torino.