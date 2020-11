Pescara-Cittadella 3-0 (parziale)

PESCARA. Pescara e Cittadella in campo all'Adriatico. Massimo Oddo si gioca il futuro sulla panchina del Pescara. In caso di ko potrebbe scattare l’esonero, ma non c’è nulla di certo se nei prossimi giorni dovesse arrivare la fumata bianca per la cessione societaria. Con il possibile cambio, infatti, la posizione del tecnico potrebbe restare “congelata” in attesa dell’insediamento dei nuovi soci. Se, invece, dovesse rimanere il patron Sebastiani allora verrebbero valutati altri profili. Pillon, per esempio, è il nome più caldo e sarebbe un tecnico ben visto da gran parte dello spogliatoio. Ventura, Rastelli o Sottil le alternative.

I precedenti. Bilancio in parità negli otto precedenti all'Adriatico tra Pescara e Cittadella con tre vittorie a testa e due pareggi ma tradizione completamente favorevole ai veneti, sempre vittoriosi, nelle ultime sei sfide complessive. La prima volta in Abruzzo risale al 23 febbraio 2001 con il successo per 2-0 dei biancazzurri di Delio Rossi, poi retrocessi in C, grazie alle reti di Caracciolo ed Esposito. L'ultima, lo scorso 14 marzo, è finita 1-2 con le marcature di Diaw e Iori su rigore inframezzate dal momentaneo pari di Zappa. Il Pescara non va a punti con il Cittadella dall'1-1 del 7 febbraio 2015, quando Birkir Bjarnason al 95' impattò l'iniziale vantaggio ospite di Stanco.

ll Cittadella favorito dai bookmakers. Il segno 2 si attesta intorno al 2,50 mentre l'X paga circa 3 volte la posta messa in palio. Il risultato meno probabile, secondo gli scommettitori delle principali agenzie, è il successo dei biancazzurri che raggiunge un massimale del 3,20. Per quanto riguarda la doppia chance si fanno preferire l'X-2 e l'1-2 a 1,38; il Goal a 1,80 e il No-Goal a 1,98. La giocata meno redditizia come risultato esatto è l'1-1 a 6,25 seguita dallo 0-1 a 8,20, dallo 0-0 a 9,00, dall'1-0 a 9,50 e dall'1-2 a 10,00.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PESCARA-CITTADELLA: PARZIALE 1-0

PESCARA( 3-4-2-1) Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Jaroszynski; Bellanova, Fernandes, Busellato, Masciangelo; Vokic, Maistro; Ceter. A disposizione Alastra, Radaelli, Ventola, Guth, Nzita, Valdifiori, Diambo, Crecco, Belloni, Asencio, Di Grazia, Galano, Capone. Allenatore: Massimo Oddo.

CITTADELLA ( 4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Ogunseye, Cissè. A disposizione Kastrati, Perticone, Benedetti, Bassano, Cassandro, Pavan, Vita, Gargiulo, Mastrantonio, Awa, Rosafio. Allenatore: Roberto Venturato.

Arbitro: Santoro, di Messina.

Reti: Ceter, 16' e 19' pt; Vokic, 40' pt

