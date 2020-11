Pescara, esonerato Oddo: al suo posto arriva Breda

PESCARA. Il Pescara ha scelto il nuovo allenatore al posto di Massimo Oddo. E' Roberto Breda. Nel pomeriggio il tecnico arriva in città e domani dirige il primo allenamento. Contratto fino a giugno con opzione per il prossimo anno.

L'avventura di Oddo sulla panchina termina così poco più di 90 giorni, dopo tre anni dall’ultima esperienza in biancazzurro. La decisione in società di esonerare l’allenatore è stata presa ieri, dopo le 18. Non è un fulmine a ciel sereno. La panchina di Oddo traballava già da diverso tempo e dopo il ko di Lecce l’avvicendamento in panchina è stato a un passo. Il Pescara da diverso tempo aveva allacciato i contatti con Bepi Pillon, 64enne tecnico veneto che due anni fa ha sfiorato la serie A in riva all’Adriatico.

La strada sembrava tracciata, ma la vittoria con il Cittadella ha raffreddato la pista e venerdì Pillon ha trovato l’accordo con la Triestina (serie C/B) e, oggi, se i friulani non dovessero vincere a Carpi, prende il posto dell’allenatore Carmine Gautieri. Il Delfino, nel frattempo, si è guardato intorno: ieri pomeriggio summit durato poco più di due ore, presenti al tavolo il presidente Daniele Sebastiani, i due direttori sportivi Antonio Bocchetti e Giorgio Repetto e il presidente onorario Vincenzo Marinelli.

Quattro i profili che sono stati valutati. Gian Piero Ventura, Roberto Stellone, Gigi Di Biagio e appunto Roberto Breda. Di Biagio, caldeggiato da Marinelli e reduce dalla retrocessione in B con la Spal, sarebbe venuto di corsa a Pescara. Oltre a lui è stato valutato l’ex ct azzurro Gian Piero Ventura, il quale, però, avrebbe voluto un contratto fino al 2022 e non fino al 30 giugno. Stesso discorso per Massimo Rastelli, ex tecnico di Cagliari e Cremonese.

Si è così fatta largo la figura di Roberto Breda, 51 anni, l’anno scorso a Livorno, fino all’8 marzo quando fu esonerato dopo la sconfitta nel derby con il Pisa.

Il presidente Sebastiani, dopo una notte di riflessione e dopo aver escluso un nuovo contatto con Roberto Stellone, già accostato al Delfino negli anni passati, punta su di lui.

Con l'arrivo di Breda in panchina può cambiare l’assetto tattico. L’ex allenatore di Perugia e Salernitana, infatti, predilige il 3-5-2 e cura tanto la fase difensiva. In questo momento al Pescara serve un “normalizzatore” e Breda risponde all’identikit tracciato dalla società.

Venerdì sera ci sarà il derby con l’Ascoli e servono punti per risalire la classifica. Contro i bianconeri dovrebbe rivedersi l’attaccante colombiano Damir Ceter, che ha smaltito l’infortunio muscolare. Il nuovo allenatore almeno potrà avere una freccia in più nella faretra, visto che a livello di infortuni il Pescara finora è stato molto sfortunato.

