Pescara in svantaggio a Taranto: primo tempo 2-0

Allo Iacovone di Taranto partenza in salita per il Pescara di Zeman. Tra i pali Sommariva al posto dell’infortunato Plizzari, mentre la fascia di capitano è al braccio di Facundo Lescano, per lui è la prima volta. Prima doccia fredda subito al terzo minuto: errore nel reparto difensivo, non si capiscono Sommariva e Cancellotti, Tommasini ne approfitta e segna. Pochi minuti dopo il raddoppio con Bifulco, lasciato colpevolmente solo dalla difesa biancazzurra.

COSI' IN CAMPO

TARANTO (3-5-2) Vannucchi; Sciacca, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Provenzano, Labriola, Mazza, Boccadamo; Tommasini, Bifulco. All. Eziolino Capuano

A DISPOSIZIONE: Loliva, Caputo, Evangelisti, Ferrara, Romano, Canalicchio, Nocciolini, Fontana, Citarella, Finocchi, Semprini, Manetta, Diaby, Crecco, Colurciello.

ASSENTE: Rossetti.

PESCARA (4-3-3) Sommariva; Cancellotti, Pellacani, Mesik, Crescenzi; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Lescano, Kolaj. All. Zdenek Zeman

A DISPOSIZIONE: D’Aniello, Gozzi, Boben, Ingrosso, Gyabuaa, Aloi, Mora, Germinario, Delle Monache, Desogus, Vergani, Cuppone.

ASSENTI: Plizzari, Brosco e Milani.

ARBITRO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

ASSISTENTI: Massimiliano Bonomo di Milano e Emilio Micalizzi di Palermo.

QUARTO UOMO: Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli.

RETE: 3' Tommasini, 11' Pt Bifulco (Taranto).