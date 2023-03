Pescara, oggi in campo a Messina (14,30) per consolidare il terzo posto

MESSINA - Dopo il successo con la Gelbison, alle 14,30 il Pescara sfida il Messina per tenersi stretta la terza posizione, a 7 giornate dal termine della stagione regolare, con l’undici di Zdenek Zeman che ha 3 punti di vantaggio sul Foggia, oggi impegnato in casa contro il Monopoli. In Sicilia il boemo dovrebbe insistere con gli esperimenti. In difesa, davanti a Plizzari, Mesik dovrebbe essere confermato e al suo fianco Brosco è in ballottaggio con Ingrosso. A destra rientra Cancellotti, a sinistra dovrebbe agire Milani, anche se Gozzi spera nel debutto in biancazzurro. A centrocampo, nel ruolo di playmaker, fiducia a Palmiero, con Aloi, Germinario e Mora in lotta per gli altri due posti. Davanti Lescano è intenzionato a riprendersi il posto. A destra del tridente Cuppone (nella foto) potrebbe fare rifiatare Merola, mentre a sinistra Kolaj sembra in vantaggio su Desogus e Delle Monache.

