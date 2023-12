Pescara - Olbia 4-0, cronaca live / VIDEO

Zeman stupisce tutti: Dagasso play dal 1′ all’Adriatico contro l’Olbia. In attacco, torna Accornero dall’inizio a sinistra-. In difesa conferme per Floriani e Pellacani. Out Franchini, gioca Tunjov. Nell’Olbia panchina per l’ex Dessena e per il talento abruzzese Cavuoti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Il tifo della nord fuori dallo stadio Tifosi radunati su via Pepe a causa della squalifica del settore

Si gioca senza i tifosi biancazzurri in curva nord: il settore dello stadio è stato chiuso dal giudice sportivo per un turno. I supporters del tifo organizzato seguiranno la partita su via Pepe, fuori dai cancelli dello stadio. Esposto anche uno striscione (nella foto).

24' p.t. GOL PESCARA! Cuppone di testa all’incrocio su assist di Milani. Pescara 1 – Olbia 0.

27' p.t. Dagasso firma il 2 a 0, anche se il suo tiro improvviso viene deviato da un giocatore sardo.

43′ p.t. GOOOOL PESCARA! Gol di Tunjov: cross di Accornero, colpo di testa dell’estone per il 3 a 0.

5' s.t. GOL PESCARA! Aloi firma il poker: assist splendido di Cuppone con il tacco.

PESCARA - OLBIA 4-0

PESCARA (4-3-3) Plizzari; Floriani, Pellacani, Mesik, Milani; Aloi, Dagasso, Tunjov; Merola, Cuppone, Accornero. A disp. Ciocci, Barretta, Pierno, Moruzzi, Brosco, Staver, Di Pasquale, Manu, Mora, De Marco, Masala, Cangiano, Vergani, Tommasini. All. Zeman.

OLBIA (4-3-3): Rinaldi; Palomba, Fabbri, Motolese; Zallu, Zanchetta, La Rosa, Arboleda; Corti, Scapin, Contini. A disp. Palmisani, Van der Want, Dessena, Incerti, Belloni, Ragatzu, Cavuoti, Mameli, Gennari, Montebugnoli. All. Greco.

ARBITRO: Marotta di Sapri.

RETI: 24' p.t. Cuppone (P), 27' p.t. Dagasso (P), 43' p.t. Tunjov (P); 5' s.t. Aloi (P)