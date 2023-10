Serie A Femminile, vigilia del derby d'Abruzzo Tikitaka Francavilla - Montesilvano

FRANCAVILLA. Vigilia del derby d’Abruzzo di serie A femminile di Futsal. Il Tikitaka Francavilla ospita domani al Palarigopiano di Pescara, alle 18, il GTM Montesilvano. Una sfida sentita e già fondamentale per la corsa alla vetta della regular season, posizione preziosa per andare in fondo sia in Coppa che nei play-off scudetto. Il campionato è appena iniziato, ma già alla terza giornata la sfida abruzzese promette emozioni e scintille. Francavilla con 4 punti, Montesilvano a punteggio pieno (6).

La grande ex è Aida Xhaxho, che nella passata stagione ha scelto la maglia giallorossa togliendosi lo sfizio di eliminare le cugine in semifinale scudetto. «Se ripenso all’ultima partita contro il Pescara, adesso GTM Montesilvano, provo delle belle emozioni. È sicuramente una partita attesa, una partita a sé. Sono emozionata all’idea di giocarla e spero sia pieno il palazzetto, perché credo valga la pena viverla. È la terza giornata, anche il derby vale tre punti ma sappiamo tutti che c’è un’emozione diversa nell’aria. Noi garantiamo la prestazione e l’attaccamento alla maglia: questo sicuramente non mancherà. Il pubblico? Ai nostri tifosi dico: dobbiamo riempire ogni singolo seggiolino del PalaRigopiano...».