Teramo ko con l'Entella, debutto amaro per i biancorossi

CHIAVARI. La decima stagione consecutiva tra i "Pro" del Diavolo inizia in Liguria, ospiti della Virtus Entella, appena retrocessa dalla Serie B, per il primo scontro diretto della storia. Rispetto al match di Coppa con il Monterosi, il tecnico Guidi opera un solo cambio, con Bernardotto che rimpiazza al centro tridente Birligea. Padroni di casa in campo con il 4-3-1-2, con Schenetti ad agire dietro la coppia d'attacco Magrassi - Lescano. Il Teramo regge per quasi un'ora, poi i liguri sbloccano il risultato con Schenetti (12' st) e raddoppiano 6 minuti più tardi con Coppolaro.

VIRTUS ENTELLA-TERAMO 2-0

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): 1 Paroni, 31 Di Cosmo, 21 Coppolaro, 15 Pellizzer, 3 Barlocco; 7 Dessena, 23 Paolucci (K), 27 Cicconi; 10 Schenetti; 32 Lescano, 9 Magrassi.

A disp.: 22 Siaulys, 2 Cleur, 6 Bonini, 8 Capello, 14 Lipani, 18 Koutsoupias, 20 Morosini, 28 Rada, 30 Macca, 33 Merkaj, 35 Pavic.

All.: Volpe.

TERAMO (4-3-3): 1 Tozzo, 2 Hadziosmanovic, 5 Soprano, 26 Piacentini, 23 Rillo; 10 Mungo (Vk), 6 Arrigoni (K), 8 Viero; 7 Malotti, 9 Bernardotto, 29 Kyeremateng.

A disp.: 12 D'Ambrosio, 22 Agostino, 4 Trasciani, 11 Cappa, 17 Surricchio, 19 Bellucci, 21 Birligea, 24 Cuccurullo, 27 Furlan, 28 Fiorani.

All.: Guidi.

Reti: 57 Schenetti, 63' Coppolaro.

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Assistenti: Valletta di Napoli e Moroni di Treviglio

Quarto uomo: Zoppi di Firenze.