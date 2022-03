Teramo-Pescara, è il giorno del derby / PARZIALE 0-0

TERAMO. È il giorno del derby d'Abruzzo. A quattro mesi di distanza dall'1-1 dell'Adriatico, Teramo e Pescara si sfidano oggi al Bonolis (ore 17,30) per continuare la caccia ai rispettivi obiettivi. Sono 20 i punti che dividono in classifica le due squadre, protagoniste in questa stagione anche del derby di coppa Italia vinto 1-0 dal Teramo, tra le mura amiche, lo scorso 3 novembre. Il Diavolo, reduce dal blitz di Fermo, vuole mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona play out (il margine attuale è di tre lunghezze) mentre i biancazzurri inseguono la quarta vittoria di fila (striscia che manca da sei anni) e strizzano l'occhio alla possibilità di sorpassare il Cesena al terzo posto.

In casa Pescara, la linea difensiva sarà composta da Zappella, Illanes, Ingrosso e Veroli, mentre in mediana spazio a Pompetti e De Risio, con Pontisso in posizione più avanzata. In attacco Rauti e Clemenza sugli esterni con Ferrari centravanti. Veroli dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Frascatore, Rauti quello con D’Ursi e Illanes con Ierardi.

Ci sarà una bel colpo d'occhio sugli spalti del Bonolis. Fino alle 19 di ieri erano 2.015 i biglietti staccati in prevendita. Ci si avvia a superare nelle ultime ore pre-gara il record stagionale di presenze, nell'impianto di Piano d'Accio, che risale ai 2.255 spettatori della gara con l'Olbia dello scorso 20 novembre.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TERAMO (3-4-3) Perucchini ; Iacoponi, Soprano, Codromaz; Lombardo, Fiorani, Arrigoni, Mordini; Malotti, Bernardotto, Rosso. All. Federico Guidi

A disposizione: Agostino, D’Ambrosio, Furlan, Ndrecka, De Grazia, Forgione, Papaserio, Rossetti, Viero, Cisco , D’Andrea, Montaperto

PESCARA (4-3-3) Sorrentino; Zappella, Illanes, Ingrosso, Veroli; Pompetti, De Risio, Pontisso; Clemenza, Ferrari, D'Ursi. All. Gaetano Auteri

A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Memushaj, Diambo, Rauti, Cancellotti, Nzita, Frascatore, Blanuta, Chiarella, Ierardi.

Arbitro: Virgilio di Trapani