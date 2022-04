Zauri cambia il Pescara, a Pistoia per sperare nel terzo posto / PARZIALE 1-2

PESCARA. Con uno sguardo al campo, per portare a casa tre punti fondamentali, e con un orecchio alla radio per sperare in buone notizie da Reggio Emilia (c’è l’Entella) e da Cesena per continuare a sperare nel terzo posto. Questa sera alle 21 il Pescara giocherà a Pistoia con tante defezioni e con qualche giocatore non al meglio, ma con la consapevolezza che la vittoria è fondamentale. In tanti sono rimasti in Abruzzo a cominciare dallo squalificato De Risio, ma non ci sarà Marco Delle Monache, che martedì in nazionale ha accusato un fastidio al polpaccio, oltre ai lungodegenti Chiarella e Zappella. Di Gennaro non figura tra i convocati (influenza), mentre Memushaj e Rauti hanno recuperato. Stringeranno i denti anche Ingrosso, Pontisso e Pompetti, ma di sicuro il tecnico Zauri avrebbe preferito lavorare con l’organico al 100%.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PISTOIESE (3-5-2) Seculin; Moretti, Portanova, Sottini; Mezzoni, Suciu, Marcucci, Folprecht, Martina; Bocic, Di Massimo. All. Marco Alessandrini

A DISPOSIZIONE: Pozzi, Crespi, Nica, Venturini, Florentine, Castellano, Stijepovic, Basani, Pinzauti, D’Antoni, Pertica, Paolini.

PESCARA (3-4-3) Sorrentino; Ierardi, Drudi, Ingrosso; Cancellotti, Pompetti, Pontisso, Frascatore ; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. All. Luciano Zauri

A DISPOSIZIONE: Iacobucci, Rasi, Illanes, Memushaj, Cernigoi, Diambo, Rauti, Veroli, Nzita, Kuqi, Blanuta, Lazcano.

ARBITRO: Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna.

RETI: 21' D'Ursi, 38' autogol di Drudi, 44' Ferrari