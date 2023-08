Lutto cittadino per i funerali del finanziere Pacchione

SILVI. Lutto cittadino questa mattina a Silvi in concomitanza con i funerali del giovane finanziere Giulio Alberto Pacchione, scomparso tragicamente il 17 agosto scorso in Friuli Venezia Giulia nel corso di un'esercitazione in alta montagna

Durante le esequie le saracinesche di negozi ed esercizi commerciali della cittadina adriatica sono state abbassate, così come sono state sospese le attività lavorative negli uffici pubblici. Il primo cittadino di Silvi, Andrea Scordella, per l'occasione aveva proclamato per oggi il lutto cittadino come segno di vicinanza alla famiglia Pacchione-Lamborghini e come manifestazione del cordoglio unanime della collettività di Silvia. Tantissimi cittadini si sono poi stretti attorno alla famiglia del militare scomparso, nel corso delle esequie che si sono tenute presso la chiesa Santa Maria dell'Assunta.