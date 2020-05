Nonno del mare, testimonial plastic free a 93 anni / VIDEO

GIULIANOVA. Un amore smisurato per il mare. Che lo porta quasi ogni giorno a percorrere 60 chilometri per poterlo ammirare. Ora ha un motivo in più, Pasquale Di Marco, ex minatore di carbone in Belgio, a percorrere la lunga strada che dal suo paese del Teramano, Poggio San Vittorino, lo porta verso il lido di Giulianova (Teramo). Alla veneranda età di 93 anni, compiuti ad aprile, Pasquale Di Marco è infatti diventato un testimonial del pensiero verde e ambientalista.

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Nonno Pasquale e l'amore per il mare Pasquale Di Marco intervistato un anno fa da Francesco Marcozzi per Radio G Giulianova nel video postato da L'abruzzese fuori sede

Dopo oltre due mesi trascorsi in casa a Poggio, causa coronavirus, il nonno del mare ha fatto la sua prima uscita dopo la quarantena per pulire la spiaggia. "Il mare è una cosa grande” dice “non buttate nulla, specialmente guanti e mascherine”. Si è guadagnato così l’appellativo di nonno plastic free, attribuito dalla stessa onlus Plastic Free, riconoscimento che gli ha dato una ragione in più per amare le belle spiagge d’Abruzzo e a tutti noi per ascoltare un saggio consiglio.