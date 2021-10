Rapinano l’ufficio postale vestiti con le tute del 118, arrestati in tre

ATRI. Hanno tentato di rapinare le Poste nel centro storico di Atri, usando violenza sui dipendenti e ferendone uno alla testa. Ma prima ancora che potessero uscire dall’ufficio, grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino, sono stati bloccati dalla polizia e arrestati in flagrante. Per tre delinquenti pugliesi la trasferta in Abruzzo si è rivelata un disastro, mentre l’intera comunità di Atri applaude gli agenti del commissariato della città, la loro dirigente Ester Fratello e il concittadino che ha permesso l’operazione-lampo.

Erano da poco passate le 19 e l’ufficio postale di Atri centro, in largo San Pietro, si apprestava a chiudere quando sono entrati in tre. Addosso avevano tute del 118, sul viso la mascherina. Due di loro hanno tirato fuori delle pistole giocattolo e nell’ufficio ormai deserto di clienti è risuonata la fatidica frase: «Questa è una rapina».

