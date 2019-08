A piedi fino a San Gabriele con la Fiaccola della Speranza

TERAMO. Parte sabato 3 agosto il 39° pellegrinaggio a piedi Teramo-San Gabriele. Alle ore 22, raduno davanti al duomo della città dove il vescovo di Teramo-Atri, monsignor Lorenzo Leuzzi, impartirà le benedizione ai pellegrini che cominceranno il cammino verso il santuario guidati da una croce luminosa. Domenica 4 agosto, all’una, è prevista la prima sosta in piazza Orsini a Montorio (Teramo). Qui è previsto l’arrivo in contemporanea, portata in staffetta da venti podisti di Montorio, della Fiaccola della Speranza benedetta da tre papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e papa Francesco. La Fiaccola della Speranza parte sabato pomeriggio, alle 18, dalla Basilica di Collemaggio dopo la benedizione del vescovo dell’Aquila, monsignor Giuseppe Molinari. I podisti con la Fiaccola della Speranza attraverseranno la statale 80 e il Passo delle Capannelle correndo attraverso Arischia, Ortolano, dove sarà accolta dalla piccola comunità tornata per tre giorni nel paese in festa, e poi Paladini, Aprati e lungo la via Salaria verso Montorio. Dopo l’accoglienza dei podisti con la Fiaccola, la benedizione e il ristoro allestito dalla comunità montoriese, i pellegrini ripartiranno verso il santuario. Una seconda sosta è prevista, intorno alle 4, a Tossicia (Teramo). Alle prime luci dell’alba, il pellegrinaggio si fermerà sotto i piloni dell’autostrada A24, con in lontananza la vista del santuario di San Gabriele, a Isola del Gran Sasso, per la recita dell’Angelus. Intorno alle 6.30, l’arrivo e la benedizione del rettore del santuario padre Natale Panetta ai fedeli, prima della santa messa delle 7 celebrata dallo stesso padre Francesco Cordeschi. I pellegrini sono invitati a indossare il gilet catarifrangente, così come previsto dal codice della strada. Per informazioni, contattare Ugo al 3382282110 oppure padre Francesco Cordeschi al 335326313.

