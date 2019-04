A14, chiuso per una notte il tratto Ortona Val di Sangro

PESCARA. Autostrade per l'Italia fa sapere che, sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6 di giovedì 4 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Ortona e Val di Sangro, in entrambe le direzioni - verso Bari e in direzione di Pescara-Bologna. Per chi viaggia in direzione di Bari, l'uscita obbligatoria sarà a Ortona, mentre in direzione Pescara-Bologna, sarà necessario uscire allo svincolo di Val di Sangro. La stazione di Lanciano sarà chiusa in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze - Bari e Pescara/Bologna. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Ortona, si dovrà proseguire sulla statale 16 Adriatica in direzione di Bari e seguire le indicazioni per A14 Foggia, con rientro sulla A14 Bologna-Taranto in Val di Sangro; verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione Val di Sangro, si dovrà proseguire sull’Adriatica e seguire le indicazioni per A14 Pescara, con rientro sulla A14 Bologna-Taranto a Ortona.

Interventi di manutenzione urgenti anche sulla A24. Strada dei Parchi ricorda che, fino allle ore 19 di mercoledì 3 aprile, resterà chiusa la rampa di entrata in autostrada dello svincolo di Tornimparte, limitatamente al traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto verso L’Aquila-Teramo. Conseguentemente, ai veicoli provenienti dalla viabilità esterna e diretti verso L’Aquila-Teramo, si consiglia di utilizzare la strada provinciale Amiternina, per Villagrande, di proseguire sulla statale 17 per L’Aquila, ed eventualmente di entrare in A24 allo svincolo dell’Aquila Ovest per chi è diretto verso Teramo.

