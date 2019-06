A14: uscita Pescara Sud/Francavilla chiusa due notti per lavori

PESCARA. Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, per le due notti consecutive di lunedì 10 e di martedì 11 giugno, sarà chiusa l'uscita della stazione di Pescara sud, per chi proviene da Bari-Bologna, con orario 22-6. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Ortona (Chieti).